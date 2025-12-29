Lululemon創辦人發動代理權大戰 要求董事會改組

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-29 21:29

根據《華爾街日報》周一 (29 日) 報導，運動休閒品牌 Lululemon (LULU-US) 創辦人 Chip Wilson 發動代理權大戰，提名三名董事候選人，要求重組公司董事會。

Lululemon創辦人Wilson發動代理權大戰挑戰現任董事會。（圖：REUTERS/TPG）

Wilson 提名的三名董事候選人，包括跑鞋品牌 On Running 前聯合執行長 Marc Maurer、前 ESPN 行銷長 Laura Gentile，以及前遊戲公司動視暴雪執行長 Eric Hirshberg。

Wilson 本人並未尋求重返董事會。他目前仍是 Lululemon 第二大股東，持股近 9%，僅次於先鋒集團。值得注意的是，企業創辦人對自己創立的公司發動董事會爭奪戰並不常見。

執行長將卸任 股價重挫

Lululemon 本月宣布，執行長 Calvin McDonald 將在明年 1 月離職。該公司今年股價下跌 45%，表現遠落後大盤。

McDonald 近期面臨扭轉業績的壓力，Wilson 也公開批評他和管理層扼殺創新，讓公司「失去魅力」。從營運面來看，Lululemon 美國銷售成長停滯，面臨 Alo Yoga 和 Vuori 等新品牌競爭。

Wilson 已聘請財務顧問，準備在本月底董事提名期限前展開行動。

多方爭奪執行長人選

激進投資機構 Elliott Investment Management 持有 Lululemon 超過 10 億美元部位，力推前 Ralph Lauren 高管 Jane Nielsen 出任新執行長。