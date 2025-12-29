富田電機1月下旬創新板掛牌上市 董座：三大引擎驅動營收成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-29 18:36

富田電機 (4590-TW) 將於明年 1 月下旬於創新板掛牌上市，董事長張金鋒表示，富田電機以電動載具、航太科技以及無人機電動載具為三大成長引擎作為布局策略。法人也指出，在富田明年各領域陸續推出新品帶動下，看好營收成長 30%。

富田電機董事長張金鋒。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

富田專注於各式馬達的研發與製造，產品線涵蓋三相感應馬達、變頻馬達、感應伺服器馬達及液冷伺服器馬達等，其少量多樣的客製化能力，以及模組化的產品策略，能快速對應高階市場需求，尤其在電動車領域，富田可提供完整動力系統解決方案。

‌



若以富田今年第三季產品營收比重來看，工業馬達占 33%，PT 電動總成占 29%，電動載具零部件占 20%，勞務收入占 14%，其他占 4%。

富田指出，今年受到匯率波動及關稅政策影響，產生業外匯損，累計今年前三季營收 10.08 億元，稅後純益 3400 萬元，每股純益 0.67 元。富田提到，今年業績為谷底，預期明年無人機馬達、機器人模組等新產品推出後，可望帶動營收、獲利及毛利表現。

富田指出，目前公司核心業務主要仍以車載馬達為主，將持續優化電動車動力系統的效能與輕量化，並規劃拓展至電動船、電動巴士、電動貨車、電動農用機械等商用載具市場。

不過張金鋒提到，富田也積極布局航太科技與無人電動載具領域。航太科技方面，富田成立小型化業務部門，聚焦高精度、輕量化的馬達產品開發，並成功切入無人機 (UAV) 及低軌衛星應用，目前已開發 15 種無人機馬達，並取得 1 家台灣及 2 家北美廠商訂單，且已開始量產出貨。另外，也計畫投資 2500 萬元建置無人機馬達專用自動化產線，預計明年年中開始量產。

無人電動載具部分，富田看好 AI 機器人市場，跨足高階關節馬達，且已向歐洲客戶送樣。另外，也與中鋼 (2002-TW) 成立「中鋼 - 富田聯合實驗室」，共同鎖定電動載具、無人機與 AI 機器人三大領域的馬達技術。

張金鋒強調，富田在機器人領域中，不製造整機，而是提供動力系統關鍵模組，並自行設計控制器與減速機。

另外，富田也提及無稀土馬達進度，目前已經完成初期設計，接下來將進行測試驗證，預計最快明年正式發表，未來不僅應用於電動車，也會有無人機相關產品。