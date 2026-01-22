鉅亨網新聞中心 2026-01-22 14:10

2026 年開年，中國股市展現強勁走勢，中港兩地核心指數如恒生指數、MSCI 中國指數漲幅均超過 5.5%，顯著跑贏全球主要指數。針對這波「開門紅」行情，摩根士丹利 (大摩) 在近日策略會中提出了深度解析，認為這背後交織著結構性的轉變與基本面的嚴峻挑戰，並對對未來 6-12 個月保持謹慎樂觀。

2026年中國股市「開門紅」大摩：對未來6-12個月保持謹慎樂觀(圖:shutterstock)

其次是對中國產業實力的再認知，全球投資者正重新評估中國在 AI 軟硬體、國產算力替代及先進製造業的領先地位。

最後是打破通縮的再探索，政策正透過消費補貼與房地產紓困措施精準發力。

此外，資金面的遷移也提供了實質支撐。隨著境內國債殖利率回升，資金開始從債市流向股市；同時，零售資金也出現從貨幣基金轉向權益類產品的「搬家」現象。

香港 IPO 市場的復甦亦為市場注入強心針，2026 年開年前 7 個交易日的募資規模較去年同期增長約 5 倍，顯示政策支持力度不減。

儘管年初表現亮眼，但大摩在後續的報告中對行情的可持續性表達了審慎疑慮。部分觀點指出，當前的數據改善多由季節性因素 (如春節前的鮮果蔬菜價格) 或外部輸入 (如黃金漲價) 驅動，缺乏堅實的內需支撐。若剔除食品與黃金，核心 CPI 並未明顯改善，且上遊原材料漲價難以傳導至中下游，企業盈利基本面仍顯薄弱。

在匯率方面，儘管人民幣短期內因季節性結匯與美元疲軟而走強 (目標區間 6.85 至 6.80)，但大摩預計到 2026 年底可能回落至 7.0 左右，主因仍是國內通縮基本面的制約。

為了防範市場過熱，監管層已於 2026 年 1 月將 A 股融資融券擔保比例從 80% 調升至 100%。大摩的情緒指數 (MSASI) 曾一度攀升至 93% 的過熱閾值，顯示短期回調風險增加。