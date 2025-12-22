迅杰進軍無人機市場 扮演集團整合要角

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-22 19:19

迅杰 (6243-TW) 今 (22) 日舉行法說會，公司表示，近期積極布局無人機市場，透過策略性投資相關技術夥伴，建立跨足無人機系統與應用解決方案的基礎，未來將整合集團內部多項無人機系統的關鍵技術拓展至市場上，看好此次策略投資的獲利潛力。

迅杰科技。(鉅亨網資料照)

面對產業景氣波動與供應鏈不確定性，迅杰持續強化營運韌性，並積極培養中長期成長動能，以因應市場環境變化。

‌



迅杰指出，近年持續優化產品組合與營運結構，帶動毛利結構明顯改善。累計至今年 9 月底，毛利率為 43%，較去年同期提升 6 個百分點，反映產品組合調整與營運效率優化的成果；本業營運維持正向表現。公司亦同步調整資金與營運配置，降低外部變動對整體營運的影響，進一步提升經營穩定性。

在業務布局方面，迅杰持續推動客戶結構多元化，在國際品牌客戶的 AVL 多有斬獲，穩定整體營運基礎；同時，研發團隊持續投入新產品與新應用領域開發，為未來營運成長累積動能。

雖市場上 DDR 貨況緊張，客戶的需求不確定性提高，影響短期的出貨節奏與營收表現，公司對整體市場需求仍抱持審慎樂觀態度。公司亦同步推動供應商優化與採購策略調整，以強化成本控管與營運效率。

迅杰近期也宣布正式進軍無人機 (UAV) 產業，透過策略性投資相關技術夥伴，建立跨足無人機系統與應用解決方案的基礎。公司指出，無人機產業應用範圍涵蓋國防、測繪、巡檢、救災、物流與農業等領域，全球市場發展前景看好，加上國際市場對非紅供應鏈需求持續提升，使台灣無人機產業鏈具備良好發展條件。

其中，璿元科技具備設計、量產、系統整合與客製化能力，產品線涵蓋多種無人機應用場景，並通過多項品質與資安相關認證，具備量產與專案執行經驗。另一家合作夥伴翔探科技則掌握自主飛控、整機設計、地面控制站與雲端管理平台等關鍵技術，今年更與日本無人機公司 Blue Innovation 簽訂品牌合作案，拓展至海外市場，展現成熟的技術整合能力。

迅杰亦指出，集團內部多項無人機系統的關鍵技術已開始在市場上導入應用，涵蓋高階視覺模組 (安格 / 欣普羅)、AI 影像處理與運算 (芯鼎)、低延遲通訊 (鈺寶) 以及衛星物聯網 (神盾衛星) 等領域，未來將透過迅杰整合跨公司技術協作，強化無人機在感知、運算、通訊與控制等面向的整體效能，推動從基礎款到高階全系列成品，應用範圍可包含軍用及商用的部分，例如廠內的無人機巡檢或是盤點等應用服務。