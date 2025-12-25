鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-25 19:54

為回應社會期待、因應全球產業變遷，強化公司治理、提升企業經營能力，三地集團今 (25) 日宣布全面啟動「專業化治理重組計畫」，集團表示，創辦人鍾嘉村已完成階段性任務，正式退休卸下集團經營職務，未來將經營重任交由二代接班人鍾嘉村之子鍾育霖接棒，出任集團董事長，集團全面導入專業經理人制度。

針對近期外界關注創辦人鍾嘉村之相關司法案件，三地集團亦同步對外說明，該等訴訟屬於鍾嘉村個人事務，已由其個人委託專業法律團隊依司法程序處理，與集團營運、財務及決策體系無涉。集團強調，未來所有資金調度、投資決策與業務推動，均由專業團隊依公司治理規範獨立運作，確保股東、投資人與合作夥伴權益不受影響。

鍾育霖表示，此次治理重組係因應全球產業環境快速變化與企業經營責任提升所做出的關鍵調整，以最高誠信標準面對外部關切與集團重組轉型，為打造三地集團下個 10 年大計，將建立在「專業治理、透明制度與長期價值」三大基礎之上，旗下各子公司深化公司治理、永續營運策略方向，授權專業經理人團隊各自獨立運作，並藉由制度化管理與透明決策機制，強化各事業體長期競爭力與組織韌性。

為致力落實上市櫃公司治理標準的決心，三地集團此次同步進行組織架構簡化與專業分工，整合集團資源，將事業版圖劃分為五大核心體系，分別由具備豐富實務經驗的經理人團隊領軍。