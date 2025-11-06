啓碁Q3 EPS 1.39元 800G交換器成新動能 明年營收挑戰雙位數成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-06 19:04

網通廠啓碁 (6285-TW) 今 (6) 日召開法人說明會並同步公告第三季財報，稅後純益 6.7 億元，季年雙增，每股純益 1.39 元；董事長謝宏波表示，雖然承認全年營收年增僅 2% 不如預期，不過已經佈局資料中心，在 800G 交換器的帶動下，看好明年動能，並設定營收挑戰雙位數成長的目標 。

啓碁Q3賺6.7億元季年雙增 EPS 1.39元 800G交換器成新動能 明年營收挑戰雙位數成長。(圖：shutterstock)

啓碁第三季營收 273.8 億元，季減 0.4%，年增 5.4%；毛利率 12.1%，季增 0.5 個百分點，年增 0.7 個百分點；營業利益 7.5 億元，季減 14.8%，年增 24.6%；營益率 2.7%，季減 0.5 個百分點，年增 0.4 個百分點。稅後純益 6.7 億元，季增 34.9%，年增 27.9%，每股純益 1.39 元。

啓碁前三季累計營收 832.4 億元，年增 1.2%；毛利率 12.0%，年增 0.1 個百分點；營業利益 26.7 億元，年增 2.9%；營益率 3.2%，年增 0.0 個百分點；稅後純益 20.8 億元，年減 14.7%，每股純益 4.35 元。

謝宏波指出，今年第三季受到匯率波動以及產能不確定的成本負擔，表現有所影響，不過只要外部大環境如匯率、關稅等因素能維持穩定，營運表現可望獲得大幅改善

針對備受市場關注的高階交換器業務，謝宏波提到，雖然過去錯失了白牌資料中心交換器的商機，但已重新調整策略積極搶進。公司雖然從校園與企業內網交換器起步，但正加速往資料中心交換器領域佈局。

在最高規格產品線上，啟碁的 800G 交換器今年已經開始提供樣品訂單，預計明年（2026 年）有機會進入放量出貨階段。雖然公司未直接提及 AI 資料中心，但 800G 超高速產品主要應用於滿足數據中心高效能運算 (HPC) 的需求。

啟碁目標在未來三到四年內，將交換器、PON 等有線產品線加總，使其成為營收突破 10 億美元的主力項目。公司認為，資料中心交換器領域機會相當多，儘管與同業可能有合作與競爭關係，但目前直接競爭的狀況並不顯著。

在產能佈局上，謝宏波指出，啟碁正積極擴充越南製造基地，預計明年將成為公司全球最大的生產據點 。屆時越南廠的產值可能佔總體營收的一半以上，有助於優化公司整體生產成本 ，將提升公司未來毛利率。

資本支出方面，明年仍將維持在高檔水準，預計支出約落在 25 億至 31 億元之間 。主要用途包含越南新廠、越南宿舍以及墨西哥廠的擴增計畫，以增強產能 。

儘管展望樂觀，啟碁仍面臨 DDR4 記憶體缺料與漲價的挑戰，這是目前最大的營運困擾 。公司預估此缺料問題至少會持續到明年上半年，可能會打亂第四季的出貨節奏 。