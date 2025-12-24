〈房產〉數位創新拓新紀元 太平洋房屋房仲菁英高峰會 決勝房仲新未來

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 10:55

太平洋房屋董事長孫寶國(中)、總經理徐福龍(左)、業務副總經理陳宏勝(右)現身太平洋房屋菁英高峰會。(圖：太平洋房屋提供)

太平洋房屋於 12 月 23 日在新莊典華國際宴會廳盛大舉辦「2025 全台房仲菁英高峰會」，結合行銷高峰論壇與年度菁英頒獎典禮，全台各地的房仲菁英、績優加盟店代表齊聚一堂，除了表揚頂尖人才，更分享短影音行銷、創新系統工具、熊本不動產投資分析等內容，全面展示了太平洋房屋總部「不懼變局，持續領航」的堅定決心。

太平洋房屋董事長孫寶國表示，面對當前房地產市場的結構性變革，房仲菁英的競爭力核心已轉向「超前部署的數位思維」。孫寶國進一步表示，建立強大的個人品牌至關重要，各業務菁英透過策略性運用短影音與社交媒體等數位工具，不僅能有效打破地域與時間限制，更能與潛在消費者建立深層次的信賴基礎。

行銷高峰論壇上，總部邀請短影音講師協助加盟夥伴掌握流量密碼，提升個人品牌與獲客能力；太平洋房屋資訊總監則重點介紹與中信、東森房屋共同打造的創新系統「聯房通」，該系統具備跨品牌聯賣、智能配對及 LINE 整合等功能，因具備透明化、可追溯的特性，能有效減少潛在的交易矛盾，從而大幅提升服務效率與加速達成成交目標。此外，熊本九州加盟店代表更現身分析熊本投資市場，目前台積電設廠正推動熊本市成為「日本下一個科技產業中心」，預計此趨勢將持續 10 至 20 年，使其成為投報率 6-7%、最具成長潛力的國際投資熱點，成為九州成長力最強的核心城市。

太平洋房屋董事長孫寶國（中）和總經理徐福龍 (左)、業務副總經理陳宏勝 (右) 率團隊呼喊口號，展示總部「不懼變局，持續領航」的堅定決心。(圖：太平洋房屋提供)