〈房產〉罕見豪宅打包交易 豪客霸氣以現金8.1億元打包兩戶信義聯勤

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-24 12:24

房市急凍，但高資產族群仍積極進場，房仲業者觀察實價登錄，指標豪宅「元利信義聯勤 - 北棟」22 樓 2 戶 8 月中旬同日交易，成交總價共達 8.1 億元，成交單價約 267.1 萬元，且並無貸款。

豪客霸氣以現金8.1億元打包兩戶信義聯勤。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該交易不僅為今年單價最高豪宅，也是近期少見的無貸款、又打包多戶的高總價交易，為逐漸低迷的豪宅市場注入一股信心。

根據數據，「元利信義聯勤 - 北棟」屋齡約 7 年，22 樓 2 戶於 8 月中旬同日成交，2 戶總面積共達 365.1 坪，成交總價共 8.1 億元，平均成交單價約 267.1 萬元。經查，該案為自然人取得，且 2 戶皆無貸款；另根據實價，台北市成交單價前十名交易中，就算包含關係人交易，其中也有高達 8 筆交易是來自「元利信義聯勤」，其餘 2 筆則是信義區豪宅「皇翔御琚」與「聯合大於」。

住商不動產台北市區經理錢思明分析，指出，「元利信義聯勤」除有品牌建商加持，並具有正面大安森林公園之優勢景觀，且有不少名人入住，更增添該豪宅獨特性，令該社區能穩居 2026 年台北「豪宅之王」的地位。

不過，以「元利信義聯勤」過去成交紀錄，該社區 2024 年最高成交單價曾高達每坪 279.4 萬元，為 26 樓戶，該戶總坪數約 171.9 坪，於 2024 年 1 月以總價 4 億 2,433 萬元成交。

賴志昶表示，在疫情後的房市大多頭，於 2024 年上半年達到最高峰，當時市場一片看好，同時台灣景氣仍受半導體產業帶動而欣欣向榮，令金字塔頂端族群願捧現金進場房市，惟央行自 2024 年 9 月下達信用管制措施，房市急轉直下，尤其豪宅市場買氣更首當其衝，在整體市況去化困難之下，就算為全台首屈一指的指標豪宅，也很難再續創高價。

聯合大於豪宅交易列今年單價第六。(鉅亨網記者張欽發攝)

賴志昶也認為，台灣央行 2024 年 9 月祭出信用管制措施，讓多數高總價產品面臨嚴峻去化挑戰，惟對頂端客群而言，購屋多半基於資產配置或收藏需求，且在近期台股大漲之下，多半擁有充沛資金，因此較不受限貸令衝擊。