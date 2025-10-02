跨境賣家福音！中華郵政：寄美國西班牙獨享優惠「e小包」100美元以下禮品書籍免稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 11:29

‌



為積極響應全球跨境電子商務的蓬勃發展趨勢，中華郵政宣布 10 月 1 日正式開辦美國及西班牙兩地的「國際 e 小包（ePacket）」業務，專為 2 公斤以下的輕小型物品設計，其資費結構遠低於傳統的國際航空掛號小包及國際快捷（EMS），大幅降低了跨境寄送成本，同時恢復收寄「100 美元（含）以下之非商業性禮品」與「書籍」這兩類特定品項的各類航空郵件（含 e 小包）抵達美國時享有關稅豁免。

賣家開心！10/1生效措施：美國西班牙獨享優惠「e小包」、100美元以下禮品書籍免稅。（鉅亨網資料照）

對於經營跨境電商的賣家而言，這無疑是提高商品競爭力、擴大輕小型商品市場份額的最佳利器；一般民眾寄送文件、輕量服飾或小禮物給親友，也能享受更實惠的價格。且國際 e 小包 提供全程可追蹤服務，寄件人可透過中華郵政官網隨時掌握郵件遞送狀態，讓便宜的服務也能享有如同掛號包裹的安心感。

‌



無論個人還是電商賣家，交寄 e 小包 的流程都非常便捷。中華郵政全球資訊網的「EZPost 線上交寄」網頁（https://ezpost.post.gov.tw/itmatt）預先登錄 e 小包 發遞單資料並列印，這樣可大幅節省臨櫃辦理時間，提高效率。無法事先列印，專用發遞單亦可於各地郵局營業窗口索取填寫。無論採用何種方式，寄件人只需將填妥的發遞單連同包裹，在郵局營業窗口辦理交寄手續即可。

配合美國政府公告及萬國郵盟第 137 號通函內容，中華郵政自 10 月 1 日起，同步恢復收寄「100 美元（含）以下之非商業性禮品」與「書籍」這兩類特定品項的各類航空郵件（含 e 小包），這些品項在抵達美國時享有關稅豁免。