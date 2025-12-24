〈台幣〉量能再縮 升值2.8分收31.48元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-24 16:51

新台幣今 (24) 日以小貶開出，隨後全日處升值走勢，終場收在 31.48 元，升值 2.8 分，台北外匯經紀公司成交值再縮至 8.31 億美元。

新台幣以 31.51 元、貶值 0.2 分開出後，隨即走升，最高來到 31.44 元，全日高低價差 7 分。

觀察主要亞幣，多處在升值格局，又以韓元飆升超過 1.8% 最多，泰銖升逾 0.3%，日元生 0.25% 左右，新台幣收升 0.09%，星元升 0.05% 上下，而美元指數微跌 0.03% 左右。