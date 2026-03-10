鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-10 19:44

兆豐金控 (2886-TW) 董事長董瑞斌今 (10) 日揭露一項由兆豐銀行發起的全球實測計畫，針對穩定幣（USDT）與傳統銀行匯款（SWIFT）在不同場景下的效率與成本進行深度評測。結果顯示，在合規與監理的前提下，穩定幣並非萬能，一旦匯款金額超過 7000 美元（約新台幣 20 萬元），傳統銀行的成本優勢便會顯現。這項實測涵蓋 17 個國家、25 家分行，是國內首度由大型行庫針對加密貨幣匯款進行的大規模量化研究。

兆豐金全球實測揭密：跨境匯款超過7000美元 傳統銀行比穩定幣省錢。（鉅亨網記者張韶雯攝）

董瑞斌今指出，由於兆豐銀行身為美元、歐元及澳幣的清算行，擁有完整的金融基礎設施，因此於去年規劃這場橫跨全球的實測。測試團隊在美國、澳洲、日本及法、荷、星、馬等 17 個國家的 25 個據點，同步操作傳統 SWIFT 電匯以及當地的合法虛擬資產交易所開戶，並每次傳輸 50 個 USDT（泰達幣）回台灣的 BitoPro 交易所進行比對。實測發現，穩定幣在小額匯款上雖具備速度優勢，但面對大額資金，穩定幣在法律遵循、換匯價差及手續費等，反而比不上傳統金融。

首先，穩定幣在國際間面臨嚴峻的監理挑戰。董瑞斌分析，第一步就卡在「合規開戶」。目前絕大部分國家缺乏合法受監理的交易所；第二步則是「穩定幣種類限制」。許多國家並不承認 USDT，例如中國視虛擬貨幣為非法，香港嚴格納管，甚至美國紐約也僅能交易 USDC，歐盟則偏好歐元穩定幣 EURC。意即要在全球範圍內實現流暢的穩定幣匯款，光是尋找合法的基礎設施就極其困難。

在實測數據方面，若比較境內匯款，傳統銀行的優勢不可撼動。台灣境內銀行台幣約定轉帳，本行免手續費且 2 分鐘內到帳，而穩定幣境內轉帳除了需負擔 2 單位 USDT 的基本費，還得支付交易所交易手續費。

至於最受關注的跨境匯款，雖然穩定幣約 20 分鐘到帳，快於銀行臨櫃的 2 小時，但穩定幣的成本結構更為複雜。除了換匯價差、轉鏈成本，還涉及稅費與贖回手續費。

董瑞斌強調，對於金額超過 7000 美元（約 20 萬台幣）的匯款，傳統銀行的萬分之 5 匯費與固定郵電費結構，相對穩定幣的比例制手續費更具吸引力。此外，優質銀行客戶通常擁有較大的匯率議價空間，在大筆金額轉帳時，銀行端能提供的法遵保障與成本效益，顯然優於現階段的加密貨幣環境。

最後，董瑞斌提醒，穩定幣跨境匯款衍生出的洗錢防制（AML）、結匯申報及金融監理議題仍待釐清。雖然台灣在虛擬資產交易環境相對友善，但在追求效率的同時，仍須正視傳統金融在安全、合規與大額交易上的核心競爭力。

傳統金融 vs. 穩定幣匯款實測比較表

項目 境內台幣匯款 (銀行) 境內台幣匯款 (穩定幣) 跨境匯款 (銀行 SWIFT) 跨境匯款 (穩定幣 USDT) 到帳時間 2 分鐘內 2 分鐘內 約 2 小時內 約 20 分鐘內 手續費結構 本行 0 元 / 跨行 15 元 2 USDT + 交易手續費 420 元至 1100 元 (固定郵電費 300 + 萬分之五匯費) 2 USDT + 0.2% 交易手續費 成本優勢點 絕對領先 成本較高 大額匯款優勢 (逾 20 萬台幣) 小額匯款效率高 法規限制 完整監理、安全性高 需交易所帳號、手續費高 合規透明、議價空間大 部分國家不承認 USDT、洗錢防制門檻高