鉅亨網新聞中心 2025-12-24 17:00

據陸媒《騰訊科技》報導，市場消息指出，輝達 (NVDA-US) 已告知中國客戶，計畫於 2026 年 2 月中旬交付 H200 晶片，這正好趕上中國農曆春節前夕。輝達已回應證實此計畫，表示向中國授權客戶銷售 H200 晶片，不會影響其對全球客戶的供貨能力。

據報導，預計首批發貨總量約為 5000 至 10000 套模組，相當於 4 萬至 8 萬顆 H200 晶片。在定價方面，知情人士透露，輝達給渠道的 H200 8 卡模組單價為 140 萬元人民幣，比先前的 H20 價格稍高。雖然價格較高，但 H200 作為新一代「特供」產品，其性能密度的算力值高達 15832，約是 H20 的 6.7 倍。相較於性能提升超過 6 倍，價格僅相差 1.3 倍，這使得 H200 的性價比和市場吸引力大幅提高。

‌



根據市場披露的預估，首批訂單的總價值預計落在 70 億至 140 億元之間。由於 H200 被視為性能超規產品（超過 2023 年 1017 新規），銷售仍需特別出口許可，美國政府將從中分走 25% 的收入。若 2026 年輝達能向中國交付 100 萬顆 H200 晶片，美國政府將獲得超過 60 億美元的收入。

對於 H200 的放行，業界強調，由於相關事項需走流程，不排除輝達已提前準備好申請材料並處於待定狀態。一位研究員指出，H200 的銷售仍需特別許可，意味著美國政府的態度是「允許賣給你 H200，但不允許你也能做出同規格的產品」。

蓉和半導體諮詢 CEO 吳梓豪則表示，H200 的放行是一個清晰的戰略信號，表明「靠外部提供『次優解』永遠無法實現自主」。