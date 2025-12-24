鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-24 12:45

和泰車 (2207-TW) 代理 Lexus 將參與 2026 台北新車暨新能源車大展，並以「MEET TOMORROW」 主題勾勒品牌對未來豪華移動的全新想像，和泰車說明，展區將以 LEXUS ELECTRIFIED 電動化概念貫穿呈現，而最大亮點是 LF-ZC 概念車 (Lexus Future Zero-emission Catalyst) 首度於台灣亮相。

和泰車在此次車展中首度引進 LF-ZC 概念車，以低趴純電轎跑姿態結合 Lexus 經典紡錘型車身設計，重新定義電動車的動感比例與未來美學，並透過可變式空氣力學設計、次世代 BEV 電動架構與沉浸式互動平台，實現軟體定義車 (SDV) 的革新移動體驗。

‌



除 LF-ZC 概念車外，Lexus 於本屆車展同步展出多款電動化車款，如 All New RZ 豪華純電 SUV，展現品牌對永續移動和豪華駕馭的長期布局。