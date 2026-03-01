鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-01 10:40

食品及大宗物資業者泰山 (1218-TW) 前董事長詹岳霖在卸下董事長職務後，在食品業界以寵物食品開創另一新局，在屏東農業科技園區設廠並砸下近 3 億元設廠，主要生產以貓咪爲主的寵物食品，屏東愛猫工廠將在 4 月 1 日正式揭幕。

此一針對毛小孩經濟的在南台灣投資，是詹岳霖與隆順漁業集團（旗下擁有「順億」鮪魚品牌）的第二代與總經理的王志遠共同投資，由王志遠擔任董事長，並以「愛貓一生」爲自有品牌，採取 D2C 切入市場。王志遠代表的隆順漁業具備全球水產供應實力，與詹岳霖的食品研發經驗結合，共同開拓百億元寵物市場商機。

此一投資以「愛貓一生」自有品牌，採取 D2C(Direct to Consumer) 的經營模式，即爲由官網直營、工廠直送的新商業經營直接切入市場，以官網接單並以宅急便快速送達飼主手中，將省下的成本投入更好的原料及更嚴謹的製程。

設廠於屏東農業科技園區的「愛貓工廠」，首期設立一條全自動化生產線，可生產每小時達 4000 杯的易撕膜主食杯，隨工廠的擴建及產能提升，產能可提升 4 倍，預估年營收加上凍干及其他用品，將達 3 億元水水準；設廠於屏東的「愛貓工廠」也將以觀光工廠型態經營， 也讓愛貓人得以一看全部的生產流程。

「愛貓工廠」工廠正面照。(鉅亨網記者張欽發攝)

設廠於台灣屏東的「愛貓一工廠」生產線，將不會接其他如犬類食品或來自代工的業務。集中全力在貓食產品，也有意以跨境電商模式對海外拓展市場。根據農業部與台灣經濟研究院資料顯示，台灣寵物市場持續擴張，其中貓咪飼養與消費板塊成長最為迅速。截⾄ 2023 年，全台飼養貓隻約 131 萬隻，約有 96 萬戶家庭養貓，平均每⼾ 1.36 隻。貓的飼養比率已達全國家庭的 10.4%，反映出都市化與小家庭化的趨勢下，貓咪已成為新世代飼主的首選，也推動整體「貓經濟」快速崛起。貓食品市場規模近 136 億元。