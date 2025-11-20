鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-20 10:41

中保科旗下立保科技攜手統一超落實AI創新微型倉。(圖：中保科提供)

中保科指出，「自動化門市取貨微型倉」的正式啟動，也象徵中保科技集團在 AI 智能倉管佈局的新里程。

中保科技董事長林建涵表示，中保科集團與統一超商、商業發展署及工研院一起攜手推出「自動化門市取貨微型倉」。由立保科技建構在中保科技多年的可靠安防經驗與資安治理上，結合 AIoT 與監控系統，讓統一超在小坪數創造大容積，把到店取件做得更快、更穩、更安全。更重要的是，透過科技讓 AI 協助企業以及同仁做更有價值的事。

林建涵表示，中保科下一步我們會在示範成果上，持續優化與擴大布建，與夥伴一起把便利與安心帶到每一個街角，讓效率與就業並進，創新與永續 ESG 同行。」

立保科技董事長高昌雄指出，立保科技同時能具備「金流運補＋設備維運＋軟體串接」一條龍的整合能力，在台灣自動化商店的研發技術上，也具有創新的地位。這次「微型倉」是以立體停車場空間調度為靈感，透過 AI 與 IoT 將商流、資流、物流、金流端到端串接。顧客到店掃碼後，儲位自動出倉，前場壅塞得以分流，後場坪效與周轉率同步提升。

高昌雄表示，「微型倉」讓單店具備「小坪數、大容積、快速出庫」能力，成為 X-STORE「拿了就走」之外，到店取件的第二條效率曲線。隨著示範據點啟動，雙方將依實測數據調整布建節奏，持續以安控級可靠度與 AI 調度深化零售物流新標準。

統一超商今年於中央大學進駐「X-STORE 9」，是第三間實現「拿了就走」購物體驗的未來超商，更結合全台首座「微型倉」，技術由經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」輔導推動，並與立保科技及騰鴻系統等合作夥伴進行設備建置、介面開發與系統串接，運用工研院開發的「微型倉智慧調度系統」，倉內儲格採彈性設計，控制系統會依據包裹高度自動調整存放空間，主打「小坪數、大容積」包裹寄存管理，可在有限空間內高效收納上百件包裹。

對於啟動「自動化門市取貨微型倉」，立保科技指出，立保科技的技術與服務優勢在於安控級可靠度，承襲中保科技安控基因，導入設備健康監測、故障預警與遠端維運，同時，對資安與個資保護上，採端到端加密與權限分層，建立稽核軌跡與例外通報機制，依循國際標準的資安治理框架，降低營運風險。