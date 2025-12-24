〈焦點股〉台光電全力擴產 創1665元新天價帶動台燿向上
鉅亨網記者張欽發 台北
銅箔基板 (CCL) 大廠台光電 (2383-TW) 2025 年第三季營收與獲利再創新高，單季稅後純益 39.65 億元，季增 14.01%，年增 57.58%，每股純益 11.19 元， 1-9 月稅後純益爲 109.12 億元，年增 57.45%，每股純益爲 31.23 元，在台光電全力擴產下，今 (24) 日早盤以 1665 元創新天價。
台光電股價的走強，也帶動 CCL 廠台燿 (6274-TW) 以 490 元創歷史新高價。
台光電 2025 年 1-3 季營收 693.33 億元，毛利率 30.28%，年增 2.58 個百分點，稅後純益爲 109.12 億元，年增 57.45%，每股純益爲 31.23 元。
台光電董事長董定宇日前在 2025 TPCA Show 展會指出，近年來台光電都維持全產全銷態勢，在產能擴充上，公司預期 2026 年將擴產產 100 萬張，後年再增加 100 萬張，等於是 自 2024 年起，三年內產能提升約 70%，且產能目標全產全銷，而高階 CCL 需求依舊強勁。
