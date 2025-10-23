CCL廠台光電維持全產全銷 預計3年將擴充產能達70%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-23 10:55

‌



台灣大型銅箔基板 (CCL) 廠都在積極擴產以因應 AI 等應用市場快速上揚，台光電 (2383-TW) 董事長董定指出表示，近年來台光電都維持全產全銷態勢，在產能擴充上，公司預期 2026 年將擴產產 100 萬張，後年再增加 100 萬張，等於是 自 2024 年起，三年內產能提升約 70%，且產能目標全產全銷，而高階 CCL 需求依舊強勁。

台光電董事長董定宇。(鉅亨網記者張欽發攝)

在 CCL 產品規格上，目前市場 AI 伺服器主流仍集中在 M8 產品，台光電預估 2026 下半年 M9 規格將逐步放量，而台光電為業界首家通過 M9 認證的廠商，後續可望延續 M8 的成功經驗，在 M9 料為首家進入量產的供應商。

‌



在國際布局方面，台光電為唯一於美國設有 CCL 生產基地業者，董定宇指出，未來 1-2 年台光電美國廠可貢獻約 1 億美元營收，但有助生產佈局的完整性以及提升在地供應能力。

台光電產能仍以兩岸為主體，馬來西亞新廠雖占比不高，未來還會成長，整體產能擴充仍將聚焦台灣、中國大陸及東南亞地區。