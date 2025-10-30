台光電Q3營收與獲利再創新高 1-9月EPS達31.23元並持續擴產

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-30 18:05

銅箔基板 (CCL) 大廠台光電 (2383-TW) 今 (30) 日最新獲利資訊，2025 年第三季營收與獲利再創新高，單季稅後純益 39.65 億元，季增 14.01%，年增 57.58%，每股純益 11.19 元，2025 年 1-9 月稅後純益爲 109.12 億元，年增 57.45%，每股純益爲 31.23 元。

台光電董事長董定宇。(鉅亨網記者張欽發攝)

台光電 2025 年第三季營收 251.46 億元，毛利率 30.13%，季減 0.21 個百分點，年增 3.13 個百分點，單季稅後純益 39.65 億元，季增 14.01%，年增 57.58%，每股純益 11.19 元。

台光電 2025 年 1-3 季營收 693.33 億元，毛利率 30.28%，年增 2.58 個百分點，稅後純益爲 109.12 億元，年增 57.45%，每股純益爲 31.23 元。

台光電第三季業績創新高，主要受惠於 AI 關鍵材料需求強勁，公司業績續創歷史新高。隨著高階伺服器及交換器出貨暢旺，加上電子旺季效應，且今年以來已經連續三季賺逾一個股本。

台光電董事長董定宇日前在 2025 TPCA Show 展會指出，近年來台光電都維持全產全銷態勢，在產能擴充上，公司預期 2026 年將擴產產 100 萬張，後年再增加 100 萬張，等於是 自 2024 年起，三年內產能提升約 70%，且產能目標全產全銷，而高階 CCL 需求依舊強勁。

在 CCL 產品規格上，目前市場 AI 伺服器主流仍集中在 M8 產品，台光電預估 2026 下半年 M9 規格將逐步放量，而台光電為業界首家通過 M9 認證的廠商，後續可望延續 M8 的成功經驗，在 M9 料為首家進入量產的供應商。

在國際布局方面，台在美國設有 CCL 生產基地，董定宇指出，未來 1-2 年台光電美國廠可貢獻約 1 億美元營收，但有助生產佈局的完整性以及提升在地供應能力。

台光電產能仍以兩岸為主體，馬來西亞新廠雖占比不高，未來還會成長，整體產能擴充仍將聚焦台灣、中國大陸及東南亞地區。

台光電指出，展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI 伺服器、交換器、邊緣運算、5G 手機、AI PC 低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，帶動 HDI 及高頻高速材料市場持續擴大。

台光電長期深耕 HDI 及高速 CCL 領域，且產品組合完整，已成為全球主要 AI 伺服器與 800G 交換器品牌的核心供應商。隨著新一代平台對算力及傳輸速度要求不斷提升，HDI 含量持續擴增，公司高階產品滲透率持續上升，市佔率及營收均將穩步擴大。