鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-23 18:07

台股今 (23) 日終場收 28310.47 點，上漲 160.83 點，成交量 4203.89 億元；三大法人合計買超 18.88 億元，其中外資由買轉賣，賣超 82 億元，大賣台新新光金 9.3 萬張，力積電 9.2 萬張。

觀察三大法人今日動向，合計買超 18.88 億元，外資獨站賣方，投信及自營商同站買方；外資由買轉賣，賣超 82 億元；投信買超 19.51 億元，呈連六買；自營商買超 81.36 億元，呈連五買。

外資大舉買入第一金 4.6 萬張，以及三檔金融股，包括國泰金 2.0 萬張、元大金 2.0 萬張，並買入中信金 1.9 萬張，四檔 ETF，包括元大台灣 50 0050 3.3 萬張、期街口布蘭特正 2 00715L 1.4 萬張、主動復華未來 50 00991A 1.3 萬張、元大滬深 300 正 2 00637L 1.2 萬張，並買超東元 1.0 萬張、華通 1.0 萬張。

外資主要賣超台新新光金 9.3 萬張，以及三檔金融股，包括玉山金 7.1 萬張、華南金 2.5 萬張、永豐金 1.9 萬張，也賣超力積電 9.2 萬張、台灣大 2.4 萬張、大成鋼 2.0 萬張、群創 2.0 萬張，也賣超友達 1.6 萬張、大聯大 1.4 萬張。

投信主要買入台新新光金 14.0 萬張，也敲進玉山金 7.6 萬張、台灣大 2.7 萬張、華南金 2.6 萬張，並買入統一 1.2 萬張、可寧衛 * 1.0 萬張、亞泥 9282 張，也買超統一實 7312 張、大成鋼 6780 張、凱基金 5369 張。