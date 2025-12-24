150%！全球供應吃緊助推鉑金首度漲破2300美元 連10日走漲 創八年最長紀錄

受全球供應緊張及融資成本攀升影響，鉑金價格周二 (23 日) 飆升至歷史新高，首次突破每盎司 2300 美元大關，盤中一度觸及 2361.23 美元峰值，單日漲幅達 3.1%。市場人士認為，鉑金作為工業與避險資產雙重屬性凸顯，短期波動或持續，但中長期支撐邏輯穩固。

鉑金價格已實現連續十個交易日上漲，創下自 2017 年以來最長連漲紀錄，年內累計漲幅超 150%，刷新 1987 年有數據以來的最大年度漲幅。