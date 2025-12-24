search icon



美股

150%！全球供應吃緊助推鉑金首度漲破2300美元 連10日走漲 創八年最長紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷

受全球供應緊張及融資成本攀升影響，鉑金價格周二 (23 日) 飆升至歷史新高，首次突破每盎司 2300 美元大關，盤中一度觸及 2361.23 美元峰值，單日漲幅達 3.1%。市場人士認為，鉑金作為工業與避險資產雙重屬性凸顯，短期波動或持續，但中長期支撐邏輯穩固。

cover image of news article
150%！全球供應吃緊助推鉑金首度漲破2300美元 連10日走漲 創八年最長紀錄（圖：Shutterstock）

鉑金價格已實現連續十個交易日上漲，創下自 2017 年以來最長連漲紀錄，年內累計漲幅超 150%，刷新 1987 年有數據以來的最大年度漲幅。


本輪漲勢主要源自於倫敦市場供應趨緊。部分銀行將實體鉑金轉移至美國倉儲，以規避潛在關稅風險，加劇了現貨短缺。同時，汽車製造、珠寶業需求堅挺，加上貴金屬投資熱潮，共同推動鉑金價格彈性放大，其姊妹金屬鈀金同步走強，盤中上漲 2.5%。

瑞達期貨分析指出，實物緊缺與跨區域套利交易是近期鉑金跟鈀金價格波動主要原因。倫敦鉑金租賃利率持續攀升，鈀金 ETF 持股增加進一步吸收流通貨源，內外價差擴大激發套利行為。

展望後市，鉑金在聯準會 (Fed) 寬鬆預期、結構性供需赤字及氫能經濟長期需求支撐下，中長期價格可望維持強勢，而鈀金因汽車催化劑需求受新能源汽車普及衝擊，供需恐由緊轉鬆，上行空間受限。


