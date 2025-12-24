鉅亨網編輯林羿君 2025-12-24 12:06

美國一名高級官員 23 日表示，約有 2.5 萬人有意加入川普政府的科技工程師團隊「Tech Force」，美國政府正尋求在聯邦體系中，安插具備人工智慧專業的人才。

美國人事管理局（OPM）局長庫珀（Scott Kupor）在社群平台 X 發文指出，政府將依據這份名單招募軟體工程師、資料工程師，以及其他科技相關職位。]

‌



這些有興趣的求職者，將競爭首批「Tech Force」的 1000 個名額。庫珀先前表示，這些入選的新人將在聯邦機構從事為期兩年的科技專案，服務單位包括國土安全部、退伍軍人事務部、司法部等政府部門。

這項招募計畫是川普政府 AI 戰略的一環。過去美國總統也曾推動類似計畫，將科技人才引入政府體系，包括前總統拜登。

薪資方面，官方開出的年薪介於 15 萬至 20 萬美元 間，另包含福利待遇。雖然這可能不及輝達或 OpenAI 頂級工程師薪資水準，但考慮到「旋轉門」的職涯保障與服務國家的榮譽感，仍具備一定吸引力。