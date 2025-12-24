投資人注意！今日美股提前3小時收盤 周四聖誕節休市一日

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-24 12:30

美國將在當地時間周四 (25 日) 迎來耶誕節假期，股票市場休市一日，在周三 (24 日) 則將提前 3 小時收市，即台灣時間周四 (25 日) 清晨 2 時收盤。此外，洲際交易所旗下布蘭特期油合約交易也將在台灣時間周四清晨 3 時結束，芝商所 (CME) 旗下貴金屬、美國原油、外匯期貨合約交易也將在周四清晨 2 時 45 分結束。

今日美國股票市場提前3小時收盤 周四全天休市（圖：Shutterstock）

德國法蘭克福證券交易所、義大利米蘭證券交易所在耶誕前夕則都休市，西班牙馬德里證券交易所則提前在台灣時間周三晚上 9 時收市，英國倫敦證券交易所也提前在周三晚上 8 時 30 分休市。

周四耶誕節主要海外市場多數休市，包括：美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、澳洲、紐西蘭、印度、韓國等。香港交易所也因耶誕節休市一日。

耶誕節也稱聖誕節，起初是基督徒慶祝耶穌基督降生的慶祝日，是歐美國家最重要的節日之一，現在在其他很多國家也已成為公共假日。天主教、部分基督新教的耶誕節是每年 12 月 25 日，而基督教另一大分支東正教的耶誕節則在每年 1 月 7 日。12 月 24 日晚為聖誕夜，即聖誕前夕，中文亦稱「平安夜」。

對重視耶誕節的國家來說，耶誕節都是每年一度的經濟刺激源。在幾乎所有的零售領域，這一期間的銷售額都會大幅增長，主要源自人們購買禮物、裝飾品、提前購物準備有諸多來賓的聚會等。