〈熱門股〉Google AI模型研究成果點名生華科新藥 周漲逾1成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-18 09:40

生華科 (6492-TW) 指出旗下開發中新藥 Silmitasertib(CX-4945)，近日被 Google(GOOG-US) 在官方部落格提及。Google DeepMind 發現 CX-4945 啟動冷腫瘤免疫反應抗癌新契機，激勵生華科本周漲逾 1 成。

Google AI模型研究成果點名生華科新藥，周漲逾1成。(圖：shutterstock)

生華科本周漲 13.14%，周五 (17 日) 亮燈漲停鎖死 43.9 元，一舉站上月線及年線。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 388 張。

‌



Google DeepMind 的研究團隊透過分析腫瘤細胞資料庫，以及超過 4000 種候選藥物，指出 CX-4945 能顯著提升抗原呈現 (antigen presentation)，可以啟動人體免疫系統，並讓癌細胞被辨識、攻擊的關鍵機制。

生華科指出，這項突破性發現顯示，CX-4945 有潛力成為改變癌症治療策略的新方向，為癌症免疫療法開啟新的可能性。

DeepMind 與耶魯大學合作，運用 270 億參數的單細胞分析模型 C2S-Sacle 進行演算，並成功預測 CX-4945 透過抑制激酶 CK2，能顯著提升 MHC-1 表現與抗原呈現。實驗結果也證實這一點，當人類神經內分泌細胞同時 CX-4945 與低劑量干擾素處理時，抗原呈現能力提高約 50%，有助提升免疫治療反應，有望突破長久以來「冷腫瘤無法被辨識」。

生華科表示，CX-4945 為公司重點開發的 CK2 抑制劑，目前已於全球多項臨床試驗中應用。此次被 Google DeepMind 的 AI 模型選中並實驗驗證，強化 CX-4945 的臨床科學基礎。