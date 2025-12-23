鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 14:40

泰銖周二 (23 日) 持續走高，兌美元短暫突破 31.10 關口，升至 31.055，這是自 202 年 6 月初以來的最高點。至午盤漲勢回落，在 31.18 附近波動。

自 11 月底以來，泰銖已升值 3.0% ，今年至今累計漲幅更已超過 10%，成為亞洲表現最強勁貨幣。

‌



KASIKORN Research Centre 研究主管 Kanchana Chokpaisalsilp 表示，，泰銖升值速度異常迅猛，反映出市場波動加劇。

她認為，泰銖上漲主要歸因於全球金價創下歷史新高，黃金相關交易的湧入支撐了泰銖，儘管在她看來，泰國的基本面並不足以支撐如此大幅度的漲幅。

泰銖走強將對泰國經濟增長產生反作用，因為它會威脅到出口和旅遊業收入。面對市場波動加劇及匯率快速升值，泰國央行已開始採取行動，以限制匯率波動。央行已與 14 家主要的線上黃金進出口業者會面，討論加強對黃金相關交易的報告和監管要求。

SCB Financial Markets (SCB FM) 資深策略師 Wachirawat Banchuen 建議，央行可能需要更積極地介入，包括可能買入美元來放緩泰銖的升值速度。SCB FM 預計泰銖短期內將在 31.0–31.5 泰銖兌 1 美元的區間內交易。