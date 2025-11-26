〈房產〉「永慶AI特助」上線5個月即創造逾200萬次互動 更贏得LINE金獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-26 17:42

永慶房產集團資訊部協理呂學堯(右)從LINE Taiwan企業解決方案事業群總經理王俞蓉(左)手中接過「最佳創新科技運用獎」金獎獎座。(圖：永慶提供)

由 LINE 和《數位時代》共同舉辦、旨在表彰具顧客價值與商業成果的創新案例的「LINE Biz-Solutions Awards」2025 年得獎名單揭曉！擁有「房產科技領航者」美名的永慶房產集團，以「永慶 AI 特助」贏得「最佳創新科技運用獎」金獎！永慶榮譽再添一筆！

「永慶 AI 特助」獲 LINE「最佳創新科技運用」金獎

主辦單位表示，「永慶 AI 特助」將 AI 科技融入 LINE 官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，完整覆蓋購屋族的線上找房場景。評審也肯定永慶房產集團以生成式 AI 強化服務體驗，並展現整合第一方資料與多重 AI 接口的技術實力，因而贏得「最佳創新科技運用獎」金獎。

代表永慶領獎的永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，作為科技房仲的領導品牌，永慶不斷運用創新科技提升買賣屋的品質與效率。以往的找房模式是以「物件」為中心，消費者只能依照網頁上的房屋條件一個個搜尋、整理，限縮了民眾找房的想像。但是「永慶 AI 特助」是以「客戶」為中心，透過「永慶 AI 特助」，消費者可以自由地分享自己喜歡的生活樣貌，剩下的就讓「永慶 AI 特助」幫你找，成家之路更有效率。

「永慶 AI 特助」上線五個月創造 200 萬次互動

「永慶 AI 特助」上線才短短 5 個月時間，已創造超過 200 萬次的互動，也進而促進買方帶看率提升 200%，證明「永慶 AI 特助」提升找房效率、房屋推薦精準度，打中消費者的心！呂學堯透露，為了提供消費者更優質的體驗，「永慶 AI 特助」在 11 月全面升級，消費者可以用更口語化的方式向「永慶 AI 特助」提問，它就能幫消費者找到適合的物件。

永慶 AI 特助」因創新的 AI 問房體驗，贏得 LINE Biz-Solutions Awards「最佳創新科技運用獎」金獎。(圖：永慶提供)

例如，消費者只要向「永慶 AI 特助」表達自己的生活方式或喜歡的居住情境，例如：「我喜歡採光好」、「房子不要太舊、要大一點」，AI 就能理解，並從具體的預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，再從永慶房產集團於全台超過 25 萬件次的房源中，匹配出消費者最可能滿意的物件，提高找房的精準度，真正引領「不用找，只要問」的 AI 房仲時代。

「永慶 AI 特助」成 LINE 2025 年度大會分享案例

「永慶 AI 特助」也獲選為 LINE 2025 年度大會中的精采分享案例，「永慶 AI 特助」的成功關鍵在於導入永慶房產集團全台超過 1950 店、以及全台超過 25 萬件次的物件資料庫，能夠避免 AI 幻覺，精準理解消費者需求、進行房屋推薦；再加上「永慶 AI 特助」以集團累積 30 多年的房仲實務經驗進行訓練，還能跳脫出消費者在找房時的思考盲點，提供更多、更具潛力的物件給消費者參考。

曾有客戶想要找松山區的房子，但是「永慶 AI 特助」自動擴大搜尋鄰近松山區的中山、大安、信義等區域的理想房屋，推薦給客戶。原本經紀人員以為客戶會對松山區之外的房子不感興趣，沒想到客戶非常喜歡「永慶 AI 特助」推薦的房子，後來也順利成交。

永慶房產集團資訊部協理呂學堯 (左 2) 表示，永慶 AI 特助導入永慶累積 30 多年的實務經驗，讓房屋推薦更精準高效。(圖：永慶提供)

永慶房產集團不斷用 AI 提升服務