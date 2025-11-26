〈房產〉「永慶AI特助」上線5個月即創造逾200萬次互動 更贏得LINE金獎
由 LINE 和《數位時代》共同舉辦、旨在表彰具顧客價值與商業成果的創新案例的「LINE Biz-Solutions Awards」2025 年得獎名單揭曉！擁有「房產科技領航者」美名的永慶房產集團，以「永慶 AI 特助」贏得「最佳創新科技運用獎」金獎！永慶榮譽再添一筆！
「永慶 AI 特助」獲 LINE「最佳創新科技運用」金獎
主辦單位表示，「永慶 AI 特助」將 AI 科技融入 LINE 官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，完整覆蓋購屋族的線上找房場景。評審也肯定永慶房產集團以生成式 AI 強化服務體驗，並展現整合第一方資料與多重 AI 接口的技術實力，因而贏得「最佳創新科技運用獎」金獎。
代表永慶領獎的永慶房產集團資訊部協理呂學堯分享，作為科技房仲的領導品牌，永慶不斷運用創新科技提升買賣屋的品質與效率。以往的找房模式是以「物件」為中心，消費者只能依照網頁上的房屋條件一個個搜尋、整理，限縮了民眾找房的想像。但是「永慶 AI 特助」是以「客戶」為中心，透過「永慶 AI 特助」，消費者可以自由地分享自己喜歡的生活樣貌，剩下的就讓「永慶 AI 特助」幫你找，成家之路更有效率。
「永慶 AI 特助」上線五個月創造 200 萬次互動
「永慶 AI 特助」上線才短短 5 個月時間，已創造超過 200 萬次的互動，也進而促進買方帶看率提升 200%，證明「永慶 AI 特助」提升找房效率、房屋推薦精準度，打中消費者的心！呂學堯透露，為了提供消費者更優質的體驗，「永慶 AI 特助」在 11 月全面升級，消費者可以用更口語化的方式向「永慶 AI 特助」提問，它就能幫消費者找到適合的物件。
例如，消費者只要向「永慶 AI 特助」表達自己的生活方式或喜歡的居住情境，例如：「我喜歡採光好」、「房子不要太舊、要大一點」，AI 就能理解，並從具體的預算、屋況、地點、環境、機能等五大面向進行分析，再從永慶房產集團於全台超過 25 萬件次的房源中，匹配出消費者最可能滿意的物件，提高找房的精準度，真正引領「不用找，只要問」的 AI 房仲時代。
「永慶 AI 特助」成 LINE 2025 年度大會分享案例
「永慶 AI 特助」也獲選為 LINE 2025 年度大會中的精采分享案例，「永慶 AI 特助」的成功關鍵在於導入永慶房產集團全台超過 1950 店、以及全台超過 25 萬件次的物件資料庫，能夠避免 AI 幻覺，精準理解消費者需求、進行房屋推薦；再加上「永慶 AI 特助」以集團累積 30 多年的房仲實務經驗進行訓練，還能跳脫出消費者在找房時的思考盲點，提供更多、更具潛力的物件給消費者參考。
曾有客戶想要找松山區的房子，但是「永慶 AI 特助」自動擴大搜尋鄰近松山區的中山、大安、信義等區域的理想房屋，推薦給客戶。原本經紀人員以為客戶會對松山區之外的房子不感興趣，沒想到客戶非常喜歡「永慶 AI 特助」推薦的房子，後來也順利成交。
永慶房產集團不斷用 AI 提升服務
永慶房產集團為了打造一個公平、透明、有效率的購售屋平台，除了提供完整的誠實服務，也運用科技創新解決消費者痛點。永慶房產集團更自行組建起超過 300 人的數位與資訊團隊，自主開發高效、便利的房產科技。永慶的科技工具除贏得消費者好評外，也獲國際創新獎、亞洲科技卓越獎、LINE Biz Solutions Awards 等國內外大獎肯定。未來永慶房產集團也會持續從消費者的痛點出發，開發並優化房產科技，帶給消費者更優質的購售屋體驗，持續引領台灣房仲產業向上升級。
