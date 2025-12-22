鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-22 13:52

日元匯率周一 (22 日) 持續疲軟，兌歐元徘徊在歷史低點附近，兌美元接近 11 個月低點。此前日本央行植田和男在上周五升息後，仍堅持其一貫的謹慎言論，讓日元繼續承壓。

日本央行在上周五將政策利率上調 1 碼至 0.75%，為 30 年新高，符合市場預期。儘管日銀聲明指出實質殖利率仍「顯著偏低」，但植田在記者會上強調，未來升息的時機和步伐取決於即將發布的經濟數據，給予市場「鴿派升息」聯想。

‌



IG 分析師 Tony Sycamore 指出，由於缺乏關於未來升息速度的明確指引，市場感到失望，從而引發了日元拋售潮。

升息後，日元兌歐元、美元和澳幣分別下跌了 1.3%、1.4% 和 1.5%。周一，日元兌美元來到 157.56，儘管略為止貶，仍接近上個月的高點 157.90。

Sycamore 表示，美元兌日元若果斷突破 158，將進一步開啟通往今年 1 月高點 158.87 的道路。

另一方面，日元拋售也引發了日本公債的廣泛拋售，導致 10 年期公債殖利率飆升超過象徵性的 2% 關口，達到 1999 年以來最高。