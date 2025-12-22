渝AD0001Z！中國首塊L3級自動駕駛專用號牌誕生

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-22 08:02

中國首塊 L3 級自動駕駛專用正式號牌「渝 AD0001Z」上周六（20 日）在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車 (000625-CN) ，象徵長安汽車在中國率先開啟 L3 級自動駕駛時代。

中國首塊L3級自動駕駛專用號牌誕生。（圖：揚子晚報）

據《極目新聞》周一報導，中國工信部在 12 月 15 日公布，重慶長安汽車公司和北汽藍谷麥格納汽車公司兩家汽車企業的兩款車型獲得工信部正式附條件許可，展開 L3 級自動駕駛上路試點。

‌



中國首塊 L3 級自動駕駛專用正式號牌「渝 AD0001Z」上周六在重慶誕生，由重慶市公安局交通管理總隊正式授予長安汽車。

在測試運用環節，重慶市公安交管總隊協調開放內環快速路、渝都大道等 251.02 公里道路作為測試路段，保障測試車完成 140 萬公里零事故測試項目，以規範標準設置智慧網聯汽車專用號段（純電為渝 AD + 四位數字 + Z、非純電為渝 AF + 四位數字 + Z），全國率先核發智慧網聯汽車專用正式號牌「渝 AD0001Z」。

GB/T 40429-2021《汽車駕駛自動化分級》顯示，L3 級定義為有條件自動駕駛，系統在其設計運行條件下持續執行全部動態駕駛任務，動態駕駛任務由後援用戶（駕駛員或者遠程管理員）以適當方式執行接管。

湖北汽車工業學院智能網聯汽車學院周奎副教授表示，長安汽車獲得首張 L3 級自動駕駛測試牌照，說明中國從產業基礎、政策法規等各個方面都已經做好迎接 L3 級自動駕駛車輛大規模產品化的準備。

「這是政府對自動駕駛行業從鼓勵發展到規範行為的轉變的標誌，政府部門的認可，對行業來說是一個里程碑。」周奎說。

周奎提到，接下來可能有更多車廠獲得路試牌照，通過測試車輛在道路交通場景上包括自動駕駛事故樣本等方面的測試數據，從而完善政策和法律法規，普通消費者也會更早體驗到智慧車的便利。

一位不願具名的業界人士認為，這是在政策層面上允許 L3 自動駕駛可以上路測試，這對自動駕駛行業發展來講很有意義，也會鼓勵更多車廠投入和研發技術，進一步帶動汽車產業智慧化發展。