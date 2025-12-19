騰訊AI大地震！27歲「天才少年」姚順雨上位 成史上最年輕首席科學家
中國互聯網巨頭騰訊控股 (00700-HK) 周四 (18 日) 一則人事任命震動科技圈，27 歲的姚順雨出任集團首席 AI 科學家，統管大模型、算力、推理及 AI Agent 等核心業務，直接向總裁劉熾平匯報。
1998 年出生的姚順雨成為騰訊史上最年輕的 AI 戰略決策者，職責涵蓋所有 AI 關鍵技術樞紐，標誌著騰訊將 AI 提升至前所未有的戰略高度。
姚順雨的學術履歷堪稱「天才模板」。自安徽合肥一中畢業，並以省內理科第三名 (704 分) 考入清華大學，後赴麻省理工學院 (MIT) 深造。
在清華大學期間，姚順雨創立校園饒舌社，更以核心開發者身分參與 ToT(思維樹)、ReAct 等開創性演算法研發，這些技術被 Meta、DeepMind 等巨頭廣泛採用，僅 ReAct 論文引用量已超 4800 次，其 GitHub 開源專案衍生出 LangChain 等知名工具，深刻影響全球 AI 開發典範。
不同於傳統 AI 科學家，姚順雨始終聚焦「讓機器自主思考」。在攻讀博士階段，姚順雨便提出「語言是智慧核心」的前瞻性理念，放棄主流電腦視覺方向，轉向語言模型與強化學習交叉領域。
今年 4 月，姚順雨發文斷言稱「AI 進入下半場」，強調未來競爭焦點將從模型訓練轉向「任務定義與效果評估」，這實際上是要求 AI 從聊天工具進化為能操作電腦、處理複雜任務的智能體。
此次加盟騰訊前，姚順雨已在 OpenAI 參與開發 Operator(自動操作電腦的 AI)、Deep Research 等核心項目，其研究成果直接定義了現代 Agent 的技術架構。
騰訊重金引進這位青年科學家，意圖十分明確，也就是將微信、QQ 升級為能自動訂票、叫車、製作 PPT 的「全能助手」。正如姚順雨所開發的 Operator 系統，未來用戶有望只需靠折語音指令，AI 即可接管手機完成全流程操作。
騰訊這項任命反映出網路產業的世代更迭。當 70、80 後領軍者深耕流量與平台時，95 後技術菁英正以「原生 AI 思維」重塑競爭規則。姚順雨代表的年輕一代預設世界由智慧體、自動化與人機協作所構成，他們不僅是 AI 使用者，更是演算法規則的製定者。
專家指出，騰訊這次人事任命押注的不僅是技術突破，更是對未來十年競爭力的豪賭。在姚順雨的藍圖中，AI 將如同水力發電般滲透生活，而騰訊的目標是建構能持續創造價值的「智慧體作業系統」。
當傳統巨頭還在優化 APP 互動時，27 歲的姚順雨已開始設計下一代人機關係，或許在不久的將來，微信對話框將進化成能替你開會的「數位同事」。
