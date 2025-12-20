鉅亨網新聞中心 2025-12-20 20:20

2025 年港股迎來久違的「大年」行情，在估值修復、產業景氣回升與資金回流的多重推動下，市場賺錢效應全面擴散。

港股大年！10倍股札堆、380隻翻倍股、最高漲幅近33倍。(圖：Shutterstock)

港股不僅年內已有多達 380 檔個股股價翻倍，更罕見出現十倍股密集湧現的盛況，最高漲幅逼近 33 倍；同時，高價「紅底股」數量快速增加，生技、科技、新消費等主線輪番領漲，勾勒出港股結構性重塑與新一輪投資機會全面展開的輪廓。

‌



在估值長期受壓後，港股於 2025 年迎來明顯反彈。隨著產業景氣改善與資金面回暖，多檔個股股價大幅飆升，成為市場復甦的重要象徵。

根據 Wind 統計，今年以來已有 380 檔港股股價翻倍，其中 13 檔漲幅超過 10 倍。粵港灣控股 (01396-HK) 以累計上漲 32.71 倍居首，九福來 (08611-HK) 以 30.25 倍緊追在後；首都金融控股 (08239-HK) 、北海康成 (01228-HK) 、珠峰黃金 (01815-HK) 等，也紛紛躋身十倍股行列。

從產業分布觀察，生物醫藥、科技轉型與新消費成為漲勢最為集中的三大主軸，普遍展現「細分龍頭搭配高成長性」的特徵。

其中，生物醫藥板塊表現尤為亮眼，尤其是依 18A 章節上市、尚未實現獲利的生技公司，成為牛股密集區。

今年漲幅居冠的粵港灣控股，則積極加碼 AI 賽道。近期其子公司深圳天頓數據科技與華工科技簽署合作協議，雙方將在新型 AI 算力與網路基礎建設領域展開深度策略合作。

此外，消費類股亦出現高彈性標的。受惠金價持續走高，珠峰黃金今年累計漲幅接近 12 倍，成為資金追逐的焦點之一。

港股「紅底股」數量近翻倍 高價股行情升溫

除了十倍股外，「紅底股」的快速擴容，同樣反映港股市場熱度明顯回升。

所謂「紅底股」，指的是股價突破 100 港元的高價股，其數量與表現往往被視為市場信心的重要指標。

截至 2025 年 12 月 19 日收盤，港股紅底股數量已增至 46 檔，較 2024 年底增加 20 檔，幾乎翻倍。

從上市時間來看，股價超過 100 港元的個股中，有 20 檔為今年新上市公司。包括寧德時代、蜜雪集團 (02097-HK) 與西普尼 (02583-HK) 等，均在掛牌後迅速躋身紅底股行列。

12 月 19 日，專注商用車智慧駕駛的希迪智駕 (03881-HK) 正式登陸港交所主板，成為港股首家聚焦該領域的上市公司。

該公司由「大疆教父」李澤湘控股，發行價高達 263 港元，上市即成為市場焦點。

同時，稍早於 12 月 8 日掛牌的卓越睿新，上市首日股價大漲 87.26%，收報 126.40 港元，顯示市場對高成長科技新股的高度認可。

整體而言，紅底股主要集中於消費服務、科技、醫藥與高階製造等領域，這類企業多具備明確競爭優勢，在估值修復過程中率先吸引資金進駐。

機構看好港股 2026 年 建議採「杠鈴式配置」

隨著年底將至，多家券商密集發布 2026 年港股展望。市場普遍認為，在政策紅利與外部風險拉鋸下，港股有望於明年啟動第二輪估值修復。

富途證券首席分析師譚智樂指出，儘管利率變動、美國聯準會降息節奏，以及 HIBOR 上行等因素仍構成挑戰，但整體而言，對 2026 年港股走勢仍維持樂觀態度。

中信建投則認為，港股在 9 月單邊上漲後，10 月起因海外宏觀預期反覆而進入震盪整理階段。隨著 AH 兩地市場同步完成中期調整，部分優質港股資產已重新回到具吸引力的估值區間。

東吳證券預期，2026 年聯準會仍將延續降息趨勢，中美關係階段性緩和，有助降低港股對外部不確定性的擔憂。

同時，中國國內貨幣與財政政策持續深化「逆週期與跨週期」調控，企業獲利可望改善，在賺錢效應帶動下，南向資金與部分海外資金皆有機會持續流入。

不過，東吳證券也提醒，儘管對後市偏多，配置策略仍宜採取「杠鈴式」布局，以因應潛在的海外宏觀與政治風險。