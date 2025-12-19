鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-19 18:20

根據美國財政部最新公布的數據，外國投資者持有的美國國債在今年 10 月有所下降，原因是中國減持了部分庫存，而包括日本和英國在內的一些國家則增持了部分庫存。

中國持續減持美債 持倉規模創2008年以來最低紀錄(圖:shutterstock)

美國財政部周四 (18 日) 公佈，外國持有的美債總額下降 58 億美元，降至 9.24 兆美元。在主要持債國中，中國的持倉量進一步縮減，已創下自 2008 年以來的最低紀錄。

具體而言，中國在 10 月減持了 118 億美元的美債，持倉總額降至 6,887 億美元。自 2022 年 4 月起，中國的美債持倉便持續低於 1 兆美元，其持有量也已落居全球第三。

與此同時，作為美債最大海外持有國的日本，其持倉則增加 107 億美元，達到 1.2 兆美元，為 2022 年 7 月以來最高。其他主要持債國方面，英國的持有規模位居第二，10 月增加了 132 億美元至 8,779 億美元。加拿大的變動則最為劇烈，持倉量驟降 567 億美元至 4,191 億美元，該國今年以來頻繁出現月波動超過 500 億美元的「大買大拋」現象。

面對市場對於「拋售美國」言論的擔憂，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 多次予以駁斥，強調海外買家的需求依然強勁，且國庫券拍賣表現穩固。