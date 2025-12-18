鉅亨網編輯林羿君 2025-12-18 13:38

美國總統川普於台北時間今（18 日）上午 10 點在白宮發表全國演說，回顧上任近 11 個月的政績。川普自豪地表示，已從前任總統拜登所留下的「爛攤子」中，創造出「歷史上最棒的美國」，並承諾將帶來前所未有的經濟繁榮。

這位 79 歲的總統在演說開場表示：「晚安，美國。11 個月前，我接下一個爛攤子，現在我正在收拾。」他將美國人備感憂慮的高物價問題，特別是油價與民生物資價格，歸咎於民主黨籍的前任總統拜登。

川普堅稱，生活成本問題是民主黨人的「騙局」，並強調在他的領導下，物價正在「迅速下跌，而且還會繼續再跌」，進展非常顯著。

川普認為，過去因拜登執政而被全世界嘲笑的美國，如今在他的帶領下，「笑我們的人都笑不出來了」，他相信大部分美國人都體驗了歷史級的正面改變。

在移民議題上，川普延續其一貫的強硬立場。他反覆抨擊拜登政府的移民政策，聲稱美國正遭受移民「侵略」或「大軍攻擊」，並將部分移民描述為「精神病患、幫派分子、毒販」。川普自詡在上任第一天就用行政命令阻止了南方國界遭到「侵略」，效率遠超需要國會授權的拜登。

此外，川普也對變性人權益議題進行猛烈批評，聲稱其造成的犯罪達到歷史新高，並強調他絕對會禁止跨性別詞彙在法律上的使用，絕對不會再讓美國被移民攻擊。

在演說中，川普意外宣布一項針對現役軍人的「戰士紅利」（Warrior Bonus）。他表示，145 萬名美國現役軍人將在耶誕節前各收到一張 1776 美元的獎金支票，資金來源為關稅收入。這個特定金額（1776 美元）是為了紀念美國建國年份。

對於未來，川普承諾在 2026 年美國與加拿大、墨西哥共同主辦世界盃足球賽（FIFA World Cup）時，「我們將迎接世界前所未見的經濟繁榮」。

外界分析：演說為期中大選催票

儘管白宮將這次演說定調為總統闡述第 2 任期剩餘時間經濟政策的機會，但大半時間川普都在攻擊熟悉的目標：拜登、民主黨人以及「搶走美國工作機會」的移民。