鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 05:00

美國總統川普上周五 (11 月 28 日) 在 Truth Social 上宣佈，將全面廢除前任總統拜登在任期間以自動簽名筆簽署的行政命令，稱這類文件約占拜登總簽署量的 92%，且自即刻起不再具任何法律效力。此舉立即引發外界對美國政治運作程序正當性與跨屆政策延續性的深度質疑，更令外界關注其中涉及中國的相關法案命運。

川普大動作！拜登任內簽署的反中文件跟行政命令恐失效？（圖：Shutterstock）

川普在貼文中直接以「瞌睡喬」稱呼拜登，強調這些由自動簽名筆完成的文件缺乏真實總統意志的體現，因此「自動失效」。

儘管美國司法部 2005 年備忘錄與法律界普遍共識均指出，總統授權下使用自動簽名筆具備法律效力，川普仍堅持其「廢除令」的合法性。

自 20 世紀中葉起，自動簽名筆即被多任總統沿用，從杜魯門、甘迺迪到歐巴馬皆曾藉此履行法定程序，且歐巴馬更於 2011 年首度透過此方式完成法案簽署。

川普最新舉動被視為川普對拜登政府政策的延續性打擊。早在年初上任後，川普便已宣布撤銷近 80 項拜登任內政策，涵蓋能源、環境、移民及外交等領域，包括退出《巴黎協定》與放寬移民管控等具爭議性決策，如今針對占比高達 92% 的行政命令「一筆勾銷」，其中包含的對中國法案走向尤為關鍵。

回顧拜登任內，拜登頻繁簽署針對中國的限制性法案，尤其是在 2024 年 9 月 9 日至 16 日一周，美國眾議院密集通過至少 25 項旨在遏制中國經濟、政治及科技影響力的反中法案。

更引人注目的是 2025 財年的《國防授權法案》，該法案不僅延續對所謂「中國威脅」的渲染，更在軍事圍堵基礎上擴展至經濟與科技領域全面打壓，公然干涉中國內政。

根據統計，「中國」在《國防授權法案》內出現高達 107 次，這些被視為拜登政府對華政策核心的文件，如今面臨被川普「一併抹除」的風險。

然而，川普此番「廢除令」的真正焦點，已超越單純的政策對抗，凸顯美國政治兩極化加劇的深層危機。

分析人士指出，若現任總統可憑主觀認定否定前任政策的合法性，將開啟政治報復的惡性循環，動搖權力和平交接的根基，兩黨無止境的博弈不僅消耗政府效能、阻礙民生政策推進，更將嚴重損害美國國際政策的可信度。

值得注意的是，這並非川普首次以「自動簽名筆」為由質疑拜登決策的合法性。今年 3 月，他便指控拜登透過該工具簽署的「國會山騷亂」調查委員會相關赦免令「無效」，聲稱拜登對此「一無所知」，甚至暗示可能存在代簽操作。

當時，川普更諷刺拜登靠機器代簽的行為，並強調自己僅在「給年輕人寫信時使用自動簽名筆」。

對於川普的指控，美國保守派智庫「傳統基金會」分支「監督計畫」聲稱，經核查拜登任期內文件，除退出連任聲明為親筆簽名外，其餘皆為「完全一致的自動簽名」。

但法律界看法分歧，喬治城大學法學教授蘇珀 (David Super) 指出，赦免權本無需書面簽名即可生效，波士頓大學憲法學教授 Jay Wexler 更直言「自動簽名筆問題是無稽之談」。儘管如此，部分歷史學家認為，在法院未作出最終裁決前，川普的說法仍可能產生實際影響。