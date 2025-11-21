2025蘋果App Store Awards揭示：AI進核心、體驗型遊戲成主戰場
蘋果 (AAPL-US) 公佈 2025 年 App Store Awards（蘋果應用程式商店大獎）入圍名單。本次榜單橫跨 App、遊戲、Vision Pro 等 14 個類別，明確展示了未來一年 App Store 生態的三大核心趨勢：AI 原生應用程式、精品遊戲體驗，以及空間運算內容。
這份榜單不僅是對「好產品」的肯定，更被視為給全球開發者的「行業行動清單」。
1. AI 成為功能核心 推動互動與創作
今年的入圍作品中，具備 AI 原生能力 的應用程式佔據重要位置。AI 不再是「附加功能」，而是直接整合至產品核心，成為驅動互動、創作和服務體驗的底層動力。
年度 App 入圍代表：
- Detail（AI 影片生產工具，iPad）
- Tiimo（AI 日程管理，iPhone）
- Essayist（AI 寫作與學術整理，Mac）
- Camo Studio（AI 影像系統，Vision Pro）
2. 遊戲轉向「精品體驗時代」
2025 年的遊戲入圍作品呈現出顯著的美學轉向。評選標準已從單純的「規模」和「商業模式」，轉變為高度重視「體驗」、「創意」和「視覺表達」。蘋果傾向於推薦「風格鮮明、體驗獨特」的精品遊戲。
重點入圍遊戲：
- Thronefall（極簡風格策略防守，iPhone）
- DREDGE（氣氛冒險探索，iPad）
- Neva（情感敘事遊戲，Mac）
- 《Infinity Nikki（無限暖暖）》（開放世界輕冒險，iPad）
3. Vision Pro 空間運算生態正式成形
2025 年標誌著 Vision Pro 從「硬體發布」進入「內容生態初成形」的關鍵階段。入圍作品顯示，Vision Pro 內容正從實驗性 Demo 升級為具備用戶留存和體驗深度的內容平台。
Vision Pro App/Game 代表：
- Vision Pro App： Camo Studio（專業影像）、D-Day: The Camera Soldier（沉浸紀實）、Explore POV（沉浸視覺體驗）
- Vision Pro Game： Fishing Haven（自然沉浸體驗）、Porta Nubi（空間解謎）、Gears & Goo（實體玩法）
整體來看，本次入圍名單傳達的訊息非常明確：AI 優先、質量至上以及空間計算的實現。
AI 原生應用將迎來新一輪「功能型國際化」成長機會，重點賽局在效率、影像與知識管理；而精品化遊戲（如輕量世界、高美術表現的創意體驗遊戲）是國際化團隊應重點投入的方向，這類產品在蘋果生態中更容易獲得曝光資源； 空間計算從「概念期」 變「實現期」。
