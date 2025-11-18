鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-18 06:00

蘋果 (AAPL-US) App Store 中國區免費榜排名前五名的應用全部來自字節跳動，這五款應用分別是豆包、紅果短劇、抖音商城、多閃和汽水音樂。除豆包外，其餘四個均屬於抖音旗下應用。

字節跳動「霸榜」蘋果 App Store，中國免費榜前五名抖音佔四個。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》周一（17 日）報導，位居榜首的豆包，是字節跳動旗下 AI 助手。火山引擎公布的數據顯示，截至 2025 年 9 月底，豆包大模型日均 Tokens 調用量已突破 30 兆，相比今年 5 月底增長超過 80%。

QuestMobile 發布的 8 月 AI 應用行業月度報告也顯示，豆包以 6.6% 的增速達到 1.57 億應用規模，反超 DeepSeek，重新回歸原生 App 陣營月活躍用戶規模 TOP 1。

紅果短劇緊隨豆包之後，排在第二位。2023 年 5 月，抖音集團推出「紅果免費短劇」App，8 月正式上線。去年年底時該應用曾登上蘋果 App Store 免費應用排行榜第一名。

紅果短劇以「短平快」內容為核心，單集時長 1～3 分鐘，涵蓋都市熱血、甜寵言情、贅婿逆襲等題材，擁有超 15,000 部短劇，每月上新約 1,000 部。

於去年 3 月上線的抖音商城位列第三，這也是抖音首次推出的綜合性獨立電商平台。Sensor Tower 近期發布的《2025 年購物季電商應用市場洞察》顯示，在 1～10 月的中國 iOS 市場，抖音商城的表現搶眼，勇奪電商應用下載榜和下載增長榜榜首。

排在第四位的多閃和第五位的汽水音樂同樣出自抖音。其中多閃主打影音社交，於 2019 年 1 月發布。多閃先後進行過 3 次大改版，2022 年探索相機社交和限時社交玩法，2023 年重新定位為「多閃 · 抖音聊天官方應用」。

在字節跳動公司 7 周年慶典上，字節跳動創始人張一鳴在演講中表示：「現在公司對多閃唯一的預期，就是不斷想辦法突破。」

汽水音樂的曲庫收錄大量熱門短影音歌曲和新興獨立音樂人作品，與抖音同步更新，流行度高，但國際音樂版權覆蓋有限，老歌資源不足。