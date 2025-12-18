鉅亨網新聞中心 2025-12-18 16:10

中國本土 AI 晶片市場近期迎來資本狂熱。隨著被列為「中國 GPU 第二股」的沐曦股份 (688802-CN)17 日在中國 A 股科創板上市，首日股價暴漲近 7 倍，收盤價達到人民幣 829.9 元，總市值增至 3,320.43 億元。加上先前已上市的「中國 GPU 第一股」摩爾線程 - U(688795-CN) 和「中國 AI 晶片第一股」寒武紀 - U(688256-CN) ，中國這三家主要的 AI 晶片巨頭總市值已飆升至驚人的 1 兆 2227.88 億元 (人民幣，下同)。

市值衝破1.2兆人民幣！中國AI三巨頭恐「大而不強」 營收不及輝達零頭。(圖:shutterstock)

今年前三季，沐曦股份、摩爾線程和寒武紀三家公司合計營收僅為 66.28 億元。中國媒體直指，這個數字「連輝達的零頭都沒有」。

獲利方面，三家公司中目前只有寒武紀成功轉虧為盈，前三季淨利達到 16 億元。但另外兩家新上市的公司則面臨高額虧損：摩爾線程預計今年將虧損 7.3 億至 11.68 億元；沐曦股份預計虧損 5.27 億至 7.63 億元。

分析人士指出，在巨額虧損和相對薄弱的營收基礎上，股價的接連暴漲已經造成「嚴重背離基本面」的現象，市場熱議中國 AI 晶片產業的「泡沫化危機」。