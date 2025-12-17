美國敗走光達 最後的希望Luminar也破產了 為何每家都大致相同？

鉅亨網新聞中心 2025-12-17 08:17

曾被視為美國光學雷達 (LiDAR) 產業「最後希望」的 Luminar (LAZR-US) 週一 (15 日) 宣布已根據《破產法》第 11 章啟動破產程序，計劃出售核心資產以重整債務。這家由硅谷天才少年創立的公司，在經歷多次裁員、高層變動以及最大客戶沃爾沃終止合作後，最終走向了黯然落幕的結局。

Luminar總部（圖：Shutterstock)

破產消息公佈後，Luminar 的單日股價暴跌 60.8%，週二續挫 11.21%，每股剩 0.31 美元較巔峰時期已暴跌超 99%。

Luminar 曾是業界明星，曾與輝達、豐田、Volvo 等知名汽車廠商合作，市值一度達到 50 億美元，成為美股市值最高的光達企業。

儘管 Luminar 在市值上經歷了快速成長，但這一勢頭並未有效轉化為業務成果。公司雖然早期簽訂了多個項目合同，但大部分合作並未帶來實際收益，真正實現量產的車型僅限於沃爾沃的 EX90 和 ES90 以及上汽的飛凡 R7。

據已離職的財務長透露，Luminar 交付沃爾沃的光達產品甚至未能覆蓋成本，實屬「賠本賺吆喝」。此外，這些車型在市場上的熱度並不高，難以推動大規模的銷售成長。

在此期間，Luminar 還需持續投入大量資金研發，導致其財務狀況日益緊張。更嚴重的是，Luminar 與 Volvo 之間的合作關係愈發緊張，最終演變為不可調和的衝突，雙方關係徹底破裂，這也是導致 Luminar 後來破產的主因。

Luminar 的破產原因包括高額的營運成本和與 Volvo 的合作終止。Volvo 在 10 月底宣布取消與 Luminar 的五年契約，不再將其「Iris」光達作為 EX90 和 ES90 車型的標配，並延遲決定未來是否採用下一代「Halo」感測器。Volvo 稱 Luminar 未能履行契約義務，導致供應鏈風險增加。這項舉措使 Luminar 失去最大客戶，進一步加劇了公司的財務危機。

在宣布破產重組之前，Luminar 的動盪已持續一年多。公司今年被曝出兩次裁員，最近一次在 10 月宣布裁員 25%。創辦人兼前任執行長奧斯汀 · 羅素已於今年 5 月被董事會踢出局，而財務長托馬斯 · 芬尼莫爾也於 11 月主動離職。

截至目前，Luminar 帳上僅剩 7,400 萬美元現金和可售證券，而負債高達 4.3 億美元。根據第三季財報，Luminar 的營收為 1,875 萬美元，遠不足以覆蓋 3,527 萬美元的研發費用，淨虧損達 8,585 萬美元。公司在今年 10 月因未支付債券利息而觸發違約，11 月又拖欠次級票據利息，債權人已簽署短期豁免協議。

此外，Luminar 已與量子運算公司達成協議，以 1.1 億美元現金出售半導體子公司 LSI 的股權，但仍須在法院監督的出售流程中接受是否有更高或更優條件的出價。

美國車載光達為什麼結局幾乎一致？

美國的雷射雷達（LiDAR）企業曾一度被視為自動駕駛技術的關鍵組成部分，吸引了大量投資和市場關注。除了 Luminar ，Velodyne 、Quanergy、Ibeo、Ouster、Aeye 和 Cepton 也是美國主要的車載光達公司，然而，近年來，這些企業的結局卻大多以破產或重整告終。

究其原因，大致有底下幾點：

1. 高昂的生產成本

許多光達公司面臨高昂的研發和生產成本，尤其是採用高性能材料和複雜製造流程的產品，使得它們在市場上失去競爭力。

2. 市場需求不足

儘管早期市場對雷射雷達的預期樂觀，但隨著市場的成熟，實際需求未能達到預期，導致訂單量不足，無法維持營運。

3. 技術競爭激烈

雷射雷達技術路線的多樣性導致了市場競爭的加劇，許多公司在技術上展開激烈競爭，最終未能形成穩定的市場份額。

4. 現金流問題

許多公司在產品研發和市場推廣上投入龐大，但由於收入無法涵蓋支出，導致現金流緊張，最終只能選擇重組或裁員。

5. 缺乏穩定的客戶關係

光達公司與整車廠的合作關係往往不穩定，尤其是當主要客戶取消合約時，公司的收入預期會遭受重創。

6. 激烈的市場競爭

美國市場的光達企業之間競爭激烈，許多公司爭奪有限的市佔，導致價格戰和利潤下降。光達產業的快速發展吸引了大量投資，但同時也導致了市場的過度飽和。

7. 技術與市場需求的不匹配

‌