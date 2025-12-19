鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-19 11:00



中國電解錳價格本月迎來一波強勁上漲行情。根據 Wind 數據顯示，截至周四 (18 日)，電解錳平均價格達到每噸 17820 元 (人民幣，下同)，較 12 月初累計上漲超過 2300 元，漲幅近 15%，創 2022 年 5 月以來的三年多新高。值得注意的是，電解錳已連續 13 個交易日上漲，市場熱度持續攀升。

「錳」漲13天！中國電解錳價格12月迄今飆逾15% 創2022年5月來新高（圖：Shutterstock）

此輪漲勢主要受供應收縮、成本抬升及需求回暖三大原因驅動。供應端，自 10 月起，廣西、貴州等主產區進入秋冬季污染防治攻堅期，環保限產政策加碼，部分中小產能被迫減產或停產。

此外，中國南方枯水期水力發電價格上漲推高生產成本，促使更多冶煉業者主動壓減產量，市場供應進一步收緊。產業龍頭寧夏天元錳業 60 萬噸技改計畫仍在興建中，預計 2026 年下半年投產，期間老舊產能同步升級，加劇了市場對短期供應缺口的預期。

成本方面，海外錳礦報價顯著上調。康密勞加蓬塊 12 月報價每噸度 4.5 美元，季增 0.15 美元；聯合礦業 (CML)12 月對中 46% 澳塊報價美噸度 4.8 美元，季增 0.15 美元。計算顯示，錳礦每漲 0.1 美元 / 噸度，電解錳噸成本將增加約 80 元。

需求端則呈現結構性改善。鋼鐵業年末補庫需求釋放，中國本月多數鋼廠維持正常生產節奏，200 系不鏽鋼等領域需求表現穩健。上周末某風向標鋼廠球狀電解錳招標價高達每公噸 16600 元，較前一輪暴漲超過 2000 元，直接點燃市場看漲情緒。

更值得關注的是新能源領域帶來的漸進需求，磷酸錳鐵鋰等新型電池技術商業化加速，帶動高純度電解錳需求爆發。雲南裕能二期、當昇科技攀枝花基地等項目陸續投產，2025 年磷酸錳鐵鋰總產能預估突破 28 萬噸，錳酸鋰價格同步跟漲，12 月以來累計漲幅達 8.64%。