鉅亨網編譯許家華 2025-12-19 06:02

國際油價週四 (18 日) 小幅收高，市場持續評估美國可能進一步制裁俄羅斯，以及封鎖委內瑞拉油輪所帶來的供應風險。

Brent 原油期貨上漲 14 美分或 0.2%，收每桶 59.82 美元。

美國西德州中質原油（WTI）上漲 21 美分或 0.4%，收每桶 56.15 美元。

‌



BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示，原油期貨正試圖從委內瑞拉原油出口遭封鎖的情勢中尋找支撐，若封鎖持續，當地原油恐因無處可運而被迫停產。他指出，若俄烏未能達成和平協議，對俄羅斯的攻擊可能升高，供應將迅速收緊，再加上委內瑞拉原油遭封鎖，當前油價可能仍被低估。

美國總統川普週四表示，在本週末美俄官員會晤前，他認為結束烏克蘭戰爭的談判「正接近某種結果」。不過，彭博週三引述知情人士報導，美國正準備在俄羅斯未同意和平協議的情況下，對其能源部門祭出新一輪制裁。白宮官員則向路透表示，川普尚未就是否制裁俄羅斯作出決定。

ING 分析師指出，針對俄羅斯石油的進一步措施，對市場供應構成的風險，可能高於美國本週宣布封鎖受制裁油輪進出委內瑞拉港口的影響。英國政府週四也宣布，對 24 名個人與實體實施制裁，其中包括俄羅斯石油公司 Tatneft 與 Russneft。

ING 估計，委內瑞拉油輪封鎖可能影響每日約 60 萬桶的原油出口，主要流向中國，但對美國的 16 萬桶日出口預料仍可持續。雪佛龍在先前獲得美國政府授權下，相關油輪仍持續駛往美國。此外，兩名熟悉委內瑞拉出口作業的消息人士透露，委國已批准兩艘未受制裁的超大型油輪啟航前往中國。

目前尚不清楚美國將如何執行封鎖措施。美國海岸防衛隊上週罕見扣押一艘委內瑞拉油輪，消息人士指出，美方正準備採取更多類似攔截行動。委內瑞拉原油約占全球供應量的 1%。