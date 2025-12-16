鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-16 19:15

受到外資持續賣股匯出影響，台北股匯今 (16) 日連袂走弱，新台幣兌美元匯率終場驚險守住 31.5 元關卡，收在 31.475 元，貶值 9.5 分，創下 7 個多月以來的新低，台北與元太外匯市場總成交值爆出 29.57 億美元大量。近兩個交易日合計重貶 2.78 角，成為近期最弱亞幣。

〈台幣〉最弱亞幣！放量貶近1角收31.475元 探7個多月新低。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.38 元，在美元買盤湧現後，匯價一路走低，接連失守 31.4、31.5 元兩道關卡，盤中最低下探 31.55 元，終場貶勢略收斂，以 31.475 元作收，仍呈股匯雙黑。

耶誕假期即將到來，外資近期偏向賣超，台股今天盤中一度下挫逾 400 點，電子族群賣壓偏重，台積電下跌約 1%，金融股相對有撐，終場大盤收在 27536.66 點，下跌 330.28 點。外資續砍 595 億元，三大法人合計賣超 710.82 億元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，新台幣續挫 0.3%，仍為最弱亞幣，韓元貶值 0.15%，日元升值 0.25%，人民幣升值 0.12%，新加坡幣收平盤，亞幣走勢不同調。

日本央行 (BoJ) 利率決策會議即將登場，市場普遍押注升息，帶動日元兌美元持續走升。本周還有多家央行將公布利率決策，包括英國央行 (BoE) 與歐洲央行 (ECB)。