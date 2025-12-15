鉅亨網記者陳于晴 台北
市場逐漸消化聯準會降息議題，美元指數守在 98 上方，主要亞幣今 (15) 日普遍走升，但台北股匯雙雙走弱，外資偏向賣股匯出，新台幣兌美元匯率失守 31.3 元關卡，收盤重貶 1.78 角，收在 31.38 元，創下近 2 周新低，台北及元太外匯市場總成交值 21.245 億美元。
美國聯準會 (Fed) 連三次會議宣布降息，美元上周走弱，不過，官員暗示未來幾個月可能維持利率不變，市場開始修正降息預期，靜待明年聯準會新主席人選出爐。新台幣兌美元上周五由升轉貶，今天美元買盤持續出籠，以 31.25 元開盤後，盤中最低下探 31.388 元，終場以 31.38 元作收，貶值 1.78 角。
台北股匯連袂走弱，受美國科技股回檔影響，台股今天早盤一度重挫逾 500 點，但跌勢逐漸收斂，終場收在 27866.94 點，下跌 331.08 點，台積電等大型電子權值股賣壓偏重，外資終場大舉賣超約 490 億元，三大法人合計賣超 545.47 億元。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小幅上漲 0.04%，亞幣表現不同調，日元受升息議題影響升值 0.25%，韓元也升 0.18%，人民幣升值 0.09%，新加坡幣升值 0.06%，新台幣逆勢重貶 0.57%，成為本日最弱亞幣。
