市場逐漸消化聯準會降息議題， 美元指數 守在 98 上方，主要亞幣今 (15) 日普遍走升，但台北股匯雙雙走弱，外資偏向賣股匯出， 新台幣 兌美元匯率失守 31.3 元關卡，收盤重貶 1.78 角，收在 31.38 元，創下近 2 周新低，台北及元太外匯市場總成交值 21.245 億美元。

美國聯準會 (Fed) 連三次會議宣布降息，美元上周走弱，不過，官員暗示未來幾個月可能維持利率不變，市場開始修正降息預期，靜待明年聯準會新主席人選出爐。新台幣兌美元上周五由升轉貶，今天美元買盤持續出籠，以 31.25 元開盤後，盤中最低下探 31.388 元，終場以 31.38 元作收，貶值 1.78 角。