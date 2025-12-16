鉅亨網新聞中心 2025-12-16 10:00

在比特幣價格回檔之際，Michael Saylor 掌舵的 Strategy (MSTR-US) 連續第二週大手筆增持這項加密資產，進一步強化其作為「比特幣儲備型公司」的市場定位。

（圖：REUTERS/TPG）

根據 Strategy 週一 (15 日) 提交的監管文件，該公司在 12 月 8 日至 12 月 14 日期間購買價值約 9.803 億美元的比特幣。這是該公司自今年 7 月以來單週規模最大的比特幣購買行動，也是自 1 月以來首次連續兩週在帳面上新增超過 1 萬枚比特幣。

‌



此次增持主要資金來自 Strategy 透過「以市價發行」（at-the-market）的方式出售 Class A 普通股所得款項。同時，該公司也出售了四類永久優先股中的三類，為本輪比特幣購買提供資金支持。

這項融資與購幣模式持續引發市場爭議。有批評者指出，不斷發行股票籌資購買比特幣，可能稀釋現有股東權益，並削弱公司股價相對於其比特幣資產淨值所長期享有的溢價。以當前價格計算，Strategy 持有的比特幣資產規模約為 590 億美元。

市場反應方面，截至紐約時間上午 10 時 22 分，Strategy 股價下跌約 6.7%，報 164.60 美元；同期比特幣價格下跌約 1.8%，至 86,885 美元，較 10 月初超過 126,000 美元的歷史高點回落約 30%。

儘管市場近期頻繁猜測 Strategy 是否可能被剔除出主要指數，但 NASDAQ 100 在上週五公佈的年度指數調整中決定繼續保留該公司，暫時消除了潛在的被動資金拋壓風險。目前，該公司普通股市值相對於企業價值的溢價約為 1.1 倍。