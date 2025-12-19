鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-19 10:10

中國外交部亞洲事務特使周四（18 日）再次赴柬埔寨、泰國穿梭調停，中國外交部長王毅當天分別同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長西哈薩通話，柬泰雙方都向王毅通報柬泰邊境衝突最新進展，表達降溫停火意願。

據《環球時報》報導，王毅周四分別同布拉索昆、西哈薩通電話。王毅表示，此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東盟團結。當務之急是做出決斷、儘快停火、及時止損、重建互信。

「中國外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。」王毅說，希望兩國採取有效措施，保障中方項目和人員安全，警惕有人散布不實之詞抹黑中國同兩國的友好關係。

柬方和泰方歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用。

廣西民族大學東盟學院副院長葛紅亮周四表示，柬泰前線的緊張態勢長期持續，達成和平的關鍵還在兩國高層。中方與兩國關係緊密，派出特使穿梭調停能提高停火的可能性。

「中方調停的特點是低調務實，力圖在東盟框架內，儘量以不干涉他國內政的方式，達成讓雙方都能接受的方案。」南京大學國際關系學院副教授、中國南海研究協同創新中心副主任馬博說，目前各方需通過雙邊、小多邊，以及在東盟框架內進行多層次的協調溝通，以實現早日停火，為達成一個可持續性的和平協議創造更多契機。