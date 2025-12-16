鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-16 09:50

科技媒體《MacRumors》周一 (15 日) 報導，一台搭載 iOS 26 早期版本 (內部代號 iOS 19) 的蘋果(AAPL-US) 原型機意外流入市場，引發大規模資訊外洩。購買者深入挖掘系統後，曝光了涵蓋未來兩年產品的詳細硬體清單，涉及 iPhone、Mac、穿戴裝置等五大品類，首次從程式碼層面證實多款傳聞中的創新形態設備。

蘋果iOS 26開發版洩漏 數十款未發表新品遭曝光：折疊iPhone、Air Tag2、AI眼鏡等蓄勢待發（圖：Shutterstock）

根據外洩的裝置代號清單，蘋果正積極佈置折疊螢幕手機 (iPhone Fold V68)、輕量化頭戴裝置(Vision Air N100) 及 AI 智慧眼鏡 (N401) 等突破性產品，其中折疊 iPhone 與兩款 Vision Pro 衍生機型 (含廉價版 N109) 尤為矚目。

常規產品線也有更新：iPhone 17e（V159）、iPhone 18 Pro 系列（V63/V64）將延續迭代；iPad Air M4 版（J707-J738）及 M5/M6 晶片 MacBook（J700/J804）則瞄準性能升級。

智慧家庭領域方面，AirTag 2(B589)、HomePod mini 2(B525)及兩款家庭中樞 (J490/J491) 也曝光。

此外，該用戶還挖掘發現了尚未關聯到具體產品的多個未知硬體型號：未知設備 J229 疑似智慧相機底座; 晶片方面，M5 Pro/Max（T6050）、M6（T8152）及 A20 系列（T8160）同步現身。

在這些設備中，例如 AirTag 2、iPad 和智慧家庭中心等部分產品預計將於 2026 年初發布，而其他設備則可能最快在 2026 年底時候推出。蘋果的軟體不會在產品代號中註明發布日期，因此目前尚不清楚這些設備的特定上市時間。