鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-24 06:07

美元周二 (23 日) 走弱，儘管最新數據顯示全球最大經濟體成長強勁，但市場情緒仍受明年聯準會 (Fed) 降息預期主導，未能提振美元。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.2%，報 98.02，連續第二個交易日走低，觸及 10 月初以來新低。

美元指數本月料下跌 1.4%，將創 8 月以來最大單月跌幅。全年跌幅約 9.6%，將是 2017 年以來最差年度表現。

這份報告強化了市場對聯準會將在 1 月底會議按兵不動的看法。根據 LSEG 估算，維持利率不變的機率目前為 87%。美國利率期貨則預期，聯準會下一次政策寬鬆將落在 6 月，並已反映 2026 年將有兩次各 25 個基點的降息。

Silver Gold Bull 外匯與貴金屬風險管理主管 Erik Bregar 表示，「明年至少在第一季，美元可能進一步走弱，因為聯準會將愈來愈被迫承認就業市場狀況並不理想。」

「聯準會可能被迫 (在降息上) 再讓步一些。市場想要降息，而最有可能的情況是，會出現一位偏鴿派的聯準會主席，試圖促成這件事。」

美國商務部經濟分析局公布的初步估計顯示，上季國內生產毛額 (GDP) 按年以 4.3% 的速度成長，遠高於《路透》調查經濟學家預估的 3.3%。

GDP 報告公布後，美元兌日元與歐元的跌幅略為收斂。

Jefferies 美國首席經濟學家 Tom Simons 在研究報告中指出，「從表面來看，這份 GDP 數據讓人感覺，美國經濟在短暫因關稅預期而受挫後，正快速加速成長。」

「然而，很難不去預期最終修正值將大幅下修，或是在第四季明顯回吐。」

GDP 公布後，美元兌日元收斂部分跌幅，但仍跌 0.5%，至 156.26 日元。

三菱日聯 (MUFG) 策略師表示，今年美元的下跌趨勢恐怕並非一次性現象。

美元也在美國 12 月消費者信心下滑後進一步承壓。美國經濟評議會 (Conference Board) 周二公布，消費者信心指數本月下滑 3.8 點至 89.1，低於預估的 91.0。

關注日本是否干預

近來日元兌主要貨幣徘徊在低檔附近，干預威脅暫時壓制了看空日元的部位。不過分析師指出，短期內日元仍可能持續走弱，因為日本央行 (BoJ) 上周的謹慎立場暗示，明年升息步伐將相當緩慢。

日本財務大臣片山皋月 (Satsuki Katayama) 周二表示，日本在應對日元過度波動方面擁有充分裁量空間。

Silver Gold Bull 的 Bregar 認為，「我會把日本央行上周的升息形容為不夠鷹派。市場每次在日本央行會議前都過度期待升息循環的啟動，但官員總是設法壓低這些預期。」

其他貨幣方面，英鎊兌美元上漲 0.2% 至 1.3483 美元，稍早一度觸及 12 周高點 1.35 美元。

美元兌瑞士法郎下跌 0.4%，至 0.7886 瑞郎，盤中一度觸及三個月低點 0.7867 瑞郎。

截至台灣時間周三 (24 日) 約 6:05 價格: