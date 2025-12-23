鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 20:10

美元正迎來 8 年來最弱的年度表現，且選擇權市場的訊號顯示，交易員正為 2025 年最後幾次交易日中美元進一步下跌做準備。

美元邁向8年來最弱年度表現 市場看跌情緒達3個月高點(圖:shutterstock)

彭博美元現貨指數周二 (23 日) 下跌 0.3%，達到 10 月 3 日以來的最低點。該指數今年已下跌 8.2%，有望創下 2017 年以來最大跌幅，若再出現溫和下跌，美元恐創下至少 20 年來最差年度表現。

‌



對美元構成壓力的主要因素，在於市場預期美國聯準會貨幣政策將與其他主要央行進一步分歧，同時季節性模式也產生影響。

在美元疲軟之際，其他主要貨幣如加元已攀升至 8 月以來最高點，澳元觸及 3 個月高點，而瑞典克朗則達到上次於 2022 年 2 月看到的價位。

從市場情緒來看，選擇權定價正轉向更加負面。所謂的「風險逆轉」（risk reversals）指標，顯示出選擇權交易員對美元的看跌程度，已達到 3 個月以來之最。根據數據，歐元和澳元一直是近期用來表達這些看跌美元觀點的主要工具。

Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 在周二發表的報告中指出，「美元前景仍然穩定地偏向負面」，並強調「看漲美元的呼聲很少見」。