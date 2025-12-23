美元邁向8年來最弱年度表現 市場看跌情緒達3個月高點
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美元正迎來 8 年來最弱的年度表現，且選擇權市場的訊號顯示，交易員正為 2025 年最後幾次交易日中美元進一步下跌做準備。
彭博美元現貨指數周二 (23 日) 下跌 0.3%，達到 10 月 3 日以來的最低點。該指數今年已下跌 8.2%，有望創下 2017 年以來最大跌幅，若再出現溫和下跌，美元恐創下至少 20 年來最差年度表現。
對美元構成壓力的主要因素，在於市場預期美國聯準會貨幣政策將與其他主要央行進一步分歧，同時季節性模式也產生影響。
在美元疲軟之際，其他主要貨幣如加元已攀升至 8 月以來最高點，澳元觸及 3 個月高點，而瑞典克朗則達到上次於 2022 年 2 月看到的價位。
從市場情緒來看，選擇權定價正轉向更加負面。所謂的「風險逆轉」（risk reversals）指標，顯示出選擇權交易員對美元的看跌程度，已達到 3 個月以來之最。根據數據，歐元和澳元一直是近期用來表達這些看跌美元觀點的主要工具。
Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 在周二發表的報告中指出，「美元前景仍然穩定地偏向負面」，並強調「看漲美元的呼聲很少見」。
Ozkardeskaya 補充稱，對於財政紀律和貿易緊張局勢的擔憂，也是作用於美元的阻力因素。不過，她也提醒，儘管前景偏空，如果即將發布的經濟數據促使市場對聯準會的預期進行鷹派的重新評估，美元可能會出現急劇反彈。
