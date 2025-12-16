袁志峰 2025-12-16 04:50

今日推介 - 商湯 (20, $2.13), 目標價 $2.35, 止損價 $2.05

【袁志峰專欄】中國11月經濟數據遜預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周一港股回調，科技股領跌，成交減少，南向資金轉淨買入。中國 11 月經濟數據弱於預期，影響市場信心。自 10 月起，恒指波幅區約為 25200 至 27200 點。假若恒指再次逼近 25200 點，建議長線投資者積極增加倉位。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 259 點，早段跌幅曾收窄至 152 點，其後輾轉下滑至收盤，最多曾跌 368 點至 25609 點，收報 25628 點，跌 347 點或 1.3%。成交額按日減 16% 至 2043 億元，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金轉淨買入約 37 億元。小米 (1810)、中國平安(2318) 及美團 (3690) 錄得 13.8、11.9 及 5.5 億元淨買入。騰訊 (700)、華虹半導體(1347) 及中芯國際 (981) 錄得 7.7、5.6 及 5.5 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 116 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指跌 1.3%，成份股 22 升 66 跌 1 持平。李寧 (2331) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。新東方 (9901)、中國平安(2318) 及友邦保險 (1299) 漲逾 2%。萬洲國際 (288)、長江基建(1038)、中電控股(2) 及中石化 (386) 升逾 1%。翰森製藥 (3692) 及百度 (9888) 跌逾 7% 及 5%，為跌幅最大藍籌。中生製藥 (1177) 及信達生物 (1801) 跌逾 4%。農夫山泉 (9633)、中通快遞(2057)、吉利汽車(175) 及藥明生物 (2269) 跌逾 3%。中國宏橋 (1378)、新鴻基地產(16)、創科實業(669)、金沙中國(1928)、周大福(1929) 及藥明康德 (2359) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.5%，收報 5498 點，成份股 4 升 26 跌。大型科技股全線下挫，騰訊 (700) 及小米 (1810) 跌逾 2%，阿里 (9988)、快手(1024) 及百度 (9888) 跌逾 3%、4% 及 5%。華虹半導體 (1347) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。中芯國際 (981) 及京東健康 (6618) 跌逾 4%。零跑汽車 (9863) 及商湯 (20) 跌逾 3%。比亞迪 (1211)、理想汽車(2015)、蔚來(9866)、小鵬汽車(9868)、地平線機器人(9660) 及阿里健康 (241) 跌逾 2%。金蝶國際 (268) 及同程旅行 (780) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，內險及餐飲股逆市上升。中國平安 (2318) 及中國太保 (2601) 漲逾 2%，中國人壽 (2628) 漲近 1%。百勝中國 (9987) 及海底撈 (6862) 漲逾 1%。大型科技、晶片、電動車及醫藥股跑輸大市，跌幅居前。百濟神州 (6160) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 8% 及 7%。

周一上証指數低開 0.6%，已接近全日低位，早段上揚，最多曾倒升 0.2%，其後輾轉下滑至收盤，收報 3867.92 點，跌 0.6%。深証成指跌 1.1%。科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 17700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3200 億元，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國 11 月工業增加值、零售及固定資產投資數據全遜預期。國家統計局公布，11 月份，全國規模以上工業增加值按年增長 4.8%，低於市場預期增長 5%。社會消費品零售總額按年增長 1.3%，遜於市場預期增長 2.9%。首 11 月，全國固定資產投資按年下跌 2.6%，遜於市場下跌 2.3%。(信報)