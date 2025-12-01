袁志峰 2025-12-19 05:04

今日推介 - 建設銀行 (939, $7.52), 目標價 $8.20, 止損價 $7.20

【袁志峰專欄】美國通脹遠低於預期

1) 股市前景

周四港股表現分化，恒指升 0.1%，恒生科指跌 0.7%，成交減少，南向資金維持淨買入。港股明年前景向好，今月仍屬整固階段，恒指於 25000 點有技術支持，建議長線投資者積極增加倉位。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 138 點，早段最多曾跌 207 點，其後倒升 43 點，中段再次下跌，尾市上揚，收報 25498 點，升 29 點或 0.1%。成交額按日減 11% 至 1624 億元，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金淨買入約 13 億元。小米 (1810)、美團(3690) 及長飛光纖 (6869) 錄得 9.0、4.3 及 3.7 億元淨買入。盈富基金 (2800)、中國移動(941) 及中海油 (883) 錄得 14.2、12.9 及 2.3 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 208 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指升 0.1%，成份股 50 升 38 跌 1 持平。石藥集團 (1093) 及中石化 (386) 漲逾 6% 及 3%，為升幅最大藍籌。招商銀行 (3968) 及中國神華 (1088) 漲逾 2%。滙豐 (5)、工商銀行(1398)、建設銀行(939)、吉利汽車(175)、創科實業(669)、長江基建(1038)、長實集團(1113) 及恒基地產 (12) 升逾 1%。恒隆地產 (101)、小米(1810) 及周大福 (1929) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960)、中國海外發展(688)、中信股份(267)、安踏體育(2020)、泡泡瑪特(9992) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.7%，收報 5418 點，成份股 8 升 21 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 1% 及 2%，騰訊 (700) 持平。商湯 (20) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。比亞迪 (1211)、蔚來(9866)、小鵬汽車(9868)、理想汽車(2015)、聯想(992)、京東健康(6618)、舜宇光學(2382) 及金蝶國際 (268) 跌逾 1%。零跑汽車 (9863) 漲逾 1%，為升幅最大成份股。

板塊方面，航空、石油、煤炭及內銀股上升，漲幅居前。中國 3 大航空股升 5%-8%。中石化 (386) 升逾 3%，中石油 (857) 及中海油 (883) 升近 1%。中國神華 (1088) 升逾 2%，中煤能源 (1898) 及兗礦能源 (1171) 升逾 1%。

紙製品、電池及軟件股下跌，跌幅居前。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 跌逾 8% 及 4%。寧德時代 (3750) 及贛鋒鋰業 (1772) 跌逾 3% 及 2%。萬國數據 (9698) 及金蝶國際 (268) 跌逾 2% 及 1%。

周四上証指數低開 0.3%，隨後輾轉做好，午後最多曾漲 0.5%，收報 3876.37 點，升 0.2%。深証成指跌 1.3%。科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交約 16600 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1600 億元，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 11 月消費物價指數 (CPI) 按年上升 2.7%，市場預期為上漲 3.1%。期內，核心 CPI 按年上升 2.6%，預期為上漲 3%。(信報)

歐洲央行議息後公布，維持利率不變，符合市場預期。歐洲央行將存款利率維持在 2 厘，主要再融資利率和邊際貸款利率分別維持在 2.15 厘和 2.4 厘。(信報)

4) 個股訊息