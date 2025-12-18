【袁志峰專欄】港股今月仍屬整固階段

袁志峰 2025-12-18 04:50

今日推介 - 中信証券 (6030, $27.98), 目標價 $31.0, 止損價 $26.5

（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周三港股反彈，成交減少，南向資金維持淨買入。港股明年前景向好，今月仍屬整固階段，恒指於 25000 點有技術支持，建議長線投資者積極增加倉位。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指平開，早盤窄幅震盪，最多曾跌 67 點，午後上揚，最多曾漲 260 點，收報 25468 點，升 233 點或 0.9%。成交額按日減 9% 至 1831 億元，11 月份日均成交額 2305 億元。

港股通南向資金淨買入約 79 億元。小米 (1810)、美團(3690) 及南方恒生科指 (3033) 錄得 10.6、7.5 及 7.5 億元淨買入。中國移動 (941) 及中海油 (883) 錄得 5.1 及 1.3 億元淨賣出。12 月以來累積淨買入約 196 億元，11 月淨買入約 1219 億元。

恒指升 0.9%，成份股 60 升 27 跌 2 持平。中國人壽 (2628) 及李寧 (2331) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。泡泡瑪特 (9992) 及長江基建 (1038) 漲逾 3%。電能實業 (6)、石藥集團(1093)、信義光能(968) 及農夫山泉 (9633) 漲逾 2%。滙豐 (5)、友邦保險(1299)、中國平安(2318)、中國宏橋(1378)、安踏體育(2020) 及紫金礦業 (2899) 升逾 1%。新奧能源 (2688) 及創科實業 (669) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.0%，收報 5458 點，成份股 22 升 8 跌。大型科技股普漲，阿里 (9988)、騰訊(700)、美團(3690)、京東(9618)、快手(1024) 及百度 (9888) 升逾 1%。同程旅行 (780) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。攜程 (9961)、中芯國際(981)、華虹半導體(1347) 及阿里健康 (241) 漲逾 2%。京東健康 (6618)、嗶哩嗶哩(9626)、海爾智家(6690) 及舜宇光學 (2382) 升逾 1%。地平線機器人 (9660) 及商湯 (20) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。

板塊方面，港口股逆市下跌。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 跌逾 1%。航空、礦產、內險、券商、光伏、晶片及旅遊股跑贏大市，漲幅居前。中國 3 大航空股升 4%-6%。五礦資源 (1208) 及江西銅業 (358) 升逾 4% 及 3%。中國人壽 (2628) 及中國大保 (2601) 升逾 4% 及 3%。中信証券 (6030) 升逾 3%，中國銀河 (6881) 及國泰海通 (2611) 升逾 2%。信義光能 (968) 及協鑫科技 (3800) 升逾 2%。

周三上証指數小幅低開，早盤窄幅震盪，最多曾跌 0.2%，午後上揚，最多曾漲 1.5%，收報 3870.28 點，升 1.2%。深証成指升 2.4%。科創 50 指數升 2.5%。滬深兩市總成交約 18100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 900 億元，11 月份日均成交額約 19000 億元。

3) 個股訊息

中金公司 (3908) 公布預案，以換股方式收購上海掛牌的東興證券、信達證券，將發行 30.96 億 A 股，每持有 1 股東興的股東，可換取 0.4373 股中金 A 股，每股信達則可換 0.5188 股中金 A 股，相當於每股作價 36.91 元(人民幣 ‧ 下同)，較中金 A 股停牌前報 34.89 元有 5.79% 溢價。(信報)