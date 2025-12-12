鉅亨網新聞中心 2025-12-12 19:20

中國商務部與海關總署發布公告，決定對《出口許可證管理貨物目錄（2025 年）》進行調整，自 2026 年 1 月 1 日起，將約 300 類鋼鐵產品納入出口許可證管理範圍。此舉是在中國鋼鐵出口量創下紀錄，並加劇國際貿易緊張局勢的背景下推出的。

中國對300類鋼鐵產品實施出口許可證管理 2026年元旦生效(圖:shutterstock)

此次受管制的鋼鐵產品範圍明顯擴大。目錄中涉及的產品包括合金生鐵、直接從鐵礦還原的鐵產品、可進口的再生不鏽鋼原料，以及用於汽車製造、建築或消費品等產業的軋有花紋的熱軋卷材、冷軋卷材、熱軋不鏽鋼卷板等。

根據新規，對外貿易經營者在出口這些鋼鐵產品時，必須憑「貨物出口合同」及「生產商開具的產品質量檢驗合格證明」來申領出口許可證。

出口許可證的簽發將由商務部及受其委託的省級地方商務主管部門，以及部分副省級城市 (如瀋陽、長春、武漢、廣州等) 的商務主管部門按分工負責。

雖然官方並未說明實施新規的原因，但此舉正值中國鋼鐵出口達到空前規模之際，2025 年前 11 個月的出口量已超過 1 億噸。