鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-10 16:30

中國 A 股三大指數周三 (10 日) 收盤錯綜，僅深圳成指收漲，上證指數則連 2 日走跌，盤中失守 3900 點大關，因投資人在聯準會 (Fed) 公布最新利率決議前持觀望態度，加上中國通縮憂慮加劇市場的疲弱表現。

〈陸股盤後〉三大指數收盤錯綜 銀行股領跌 滬指連二黑 險守三千九大關（圖：Shutterstock）

滬指周二收跌 0.23% 至 3900.5 點，深證成指收高 0.29% 至 13316.42 點，創業板指跌 0.02% 至 3209 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1.78 兆元，較上一交易日量縮 1254 億元。

‌



盤面上，銀行類股領跌兩市，招商銀行、農業銀行、杭州銀行、齊魯銀行、工商銀行均下挫逾 1%，消費電子與伺服器等族群跌幅亦居前，天源迪科、駿亞科技、中科曙光等跌停或跌超 10%，佳華科技、福蓉科技等跌超 7%。

上漲族群方面，海南族群全天表現強勢，神農種業漲停，羅牛山等多股漲停，房地產族群午後爆發，世聯行、萬科 A、南都物業、財信發展、華夏幸福與廣宇集團等漲停，教育族群午後亦見異動，中公教育漲停，凱撒旅業、學大教育、豆神教育、中國高科等亦漲超 4%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2433 檔股票上漲，2841 檔下跌，平盤 178 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 71 檔股票漲幅在 9% 以上，8 檔股票跌幅在 9% 以上。

國泰海通表示，多重因素支持中國股市表現，維持對 A/H 股的戰術性超配觀點。2026 年是「十五五」規劃開局之年，預計廣義赤字有望進一步擴張，經濟政策有望更加積極。Fed 本月若降息，當下人民幣穩定升值也為 2026 年初中國寬鬆貨幣提供有利條件。改革提振中國市場風險偏好。中國股市相較於其他主要大類資產的風險回報比較高。

華創證券指出，中國 11 月出口增速反彈超預期，較 10 月高出 7 個百分點，雖因為基期低，也有需求韌性的支撐。一是中國上月製造業 PMI 新出口訂單大幅修復且各行業全面回升，二是出口邊際增長動能有所恢復。今年 9-11 月平均月增率為 1.1%，與歷史同期均值相近，第三季出口月增率均值僅有 0.4%。按月來看，12 月基數抬升有望帶來年增 2 至 3 個點的調整壓力。季度視角下，領先指標顯示外需環境穩健，電子鏈或繼續助力增長。

中原證券認為，當前中國經濟宏觀層面處於溫和修復，但基礎仍需鞏固的狀態。中長期支撐本輪 A 股上漲的基礎並未發生轉變。在政策暖風、資金改善的合力下，市場再度向上運行的可能性正在增加，預計滬指在 4000 點附近蓄勢盤整機率較大，週期與科技類股有望輪番表現。短線建議關注商業百貨、太陽能設備、電子零件及醫療服務等行業的投資機會。

東方證券也說，整體來看，市場仍處於調整之中，不乏熱點但以結構性行情為主，加上年底投資者趨於穩健甚至保守，股指短期上行動力不足，仍以震蕩蓄勢為主，但中長期向好邏輯不改。